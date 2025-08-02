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لبنان

من بري.. رسالة إلى الطلاب المتميزين في الإمتحانات الرسمية

Lebanon 24
02-08-2025 | 06:32
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توجه رئيس مجلس النواب نبيه بري بالتهنئة للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية بشكل عام والمتميزون منهم بشكل خاص على مستوى لبنان لين كركي، نغم نجم وعلي حايك من أبناء محافظتي النبطية والجنوب وميراي أبو عيسى إبنة محافظة جبل لبنان.
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وفي بيان له، اليوم السبت، قال بري: "التهنئة والإفتخار لهؤلاء ولطلاب الجنوب الذين بنجاحهم وتميزهم في هذا الإستحقاق التربوي الإنساني بكل فئاته أثبتوا أنهم مقاومون بالعلم، لا ينحنون الا لله وللعلم من أجل الحياة ، مبارك لهم ولذويهم وهنئياً للبنان بهم .
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