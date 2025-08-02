من بري.. رسالة إلى الطلاب المتميزين في الإمتحانات الرسمية

توجه بالتهنئة للطلاب الناجحين في الشهادات الرسمية والمتميزون منهم بشكل خاص على مستوى لين كركي، نغم نجم وعلي حايك من أبناء محافظتي والجنوب وميراي أبو إبنة محافظة

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وفي بيان له، اليوم السبت، قال : "التهنئة والإفتخار لهؤلاء ولطلاب الجنوب الذين بنجاحهم وتميزهم في هذا الإستحقاق الإنساني بكل فئاته أثبتوا أنهم مقاومون بالعلم، لا ينحنون الا لله وللعلم من أجل الحياة ، مبارك لهم ولذويهم وهنئياً للبنان بهم .