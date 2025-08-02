3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة

نقلت قناة "الجديد" عن مصدر مُقرب من " " قوله، اليوم السبت، إن الأمور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسبة للجلسة الحكومية المُقررة يوم الثلاثاء، تُجنّب الإنزلاق إلى مرحلة "غير مدروسة".

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وذكرت القناة نقلاً عن مصدر مُقرب من وزراء حركة "أمل" و "حزب الله" قوله إن "العمل جارٍ لسحب أي فتيل من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء"، وأضاف: "القرار حتى اللحظة هو المشاركة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم".

كذلك، القناة قالت إنه "حتى اللحظة، من المؤكد أن الوزراء ومحمد وجو رجي سيتغيبون عن جلسة الثلاثاء بداعي السفر".