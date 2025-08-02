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لبنان

3 وزراء لن يشاركوا.. آخر خبر عن جلسة الثلاثاء المُرتقبة

Lebanon 24
02-08-2025 | 12:14
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نقلت قناة "الجديد" عن مصدر مُقرب من "حزب الله" قوله، اليوم السبت، إن الأمور لا تزال قيد التشاور لإيجاد صيغة مناسبة للجلسة الحكومية المُقررة يوم الثلاثاء، تُجنّب الإنزلاق إلى مرحلة "غير مدروسة".
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وذكرت القناة نقلاً عن مصدر مُقرب من وزراء حركة "أمل" و "حزب الله" قوله إن "العمل جارٍ لسحب أي فتيل من شأنه تفجير الحكومة خلال جلسة الثلاثاء"، وأضاف: "القرار حتى اللحظة هو المشاركة في جلسة الثلاثاء تحت سقف البيان الوزاري وخطاب القسم". 
 
كذلك، القناة قالت إنه "حتى اللحظة، من المؤكد أن الوزراء ياسين جابر ومحمد حيدر وجو رجي سيتغيبون عن جلسة الثلاثاء بداعي السفر".
 
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