ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان

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اعتبر النائب أن أي قرار لمجلس الوزراء بحصر السلاح دون جدول زمني غير مجدٍ.وقال عبر حسابه على "أكس": "يجب أن تحدد الحكومة تاريخاً واضحاً لتسليم جميع الأسلحة".أضاف:" حان الوقت لإنهاء مرحلة الميليشيات في ، وعودة اللبنانيين إلى الدولة والشرعية".