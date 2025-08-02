Advertisement

لبنان

ضو: حان الوقت لإنهاء "مرحلة الميليشيات" في لبنان

Lebanon 24
02-08-2025 | 13:44
A-
A+
Doc-P-1399873-638897643733309993.jpeg
Doc-P-1399873-638897643733309993.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اعتبر النائب مارك ضو أن أي قرار لمجلس الوزراء بحصر السلاح دون جدول زمني غير مجدٍ. 
Advertisement

وقال عبر حسابه على "أكس": "يجب أن تحدد الحكومة تاريخاً واضحاً لتسليم جميع الأسلحة". 

أضاف:" حان الوقت لإنهاء مرحلة الميليشيات في لبنان، وعودة اللبنانيين إلى الدولة والشرعية".
مواضيع ذات صلة
المستشار الألماني: الوقت قد حان لإنهاء الحرب على غزة
lebanon 24
03/08/2025 00:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
صليبا: آن الأوان لإنهاء الميليشيات وبدء التعافي
lebanon 24
03/08/2025 00:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
براك: حان الوقت لتنفيذ الوعد الحقيقي في لبنان بوطن واحد وشعب واحد وجيش واحد
lebanon 24
03/08/2025 00:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك: يجب سحب سلاح كل الميليشيات في لبنان كما يجب التحلّي بالصبر
lebanon 24
03/08/2025 00:39:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:58 | 2025-08-02
16:57 | 2025-08-02
16:20 | 2025-08-02
15:58 | 2025-08-02
15:35 | 2025-08-02
15:26 | 2025-08-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24