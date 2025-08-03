Advertisement

لبنان

موقف واحد لوزراء "الثنائي"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
03-08-2025 | 01:15
A-
A+
Doc-P-1399972-638898060971535791.jpg
Doc-P-1399972-638898060971535791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
بالرغم من كل التسريبات التي ترددت في الأيام القليلة الماضية عن احتمال وجود تباين في المواقف، تؤكد مصادر مطلعة أنه لن يكون هناك أي اختلاف بين وزراء "الثنائي الشيعي" في جلسة الثلاثاء المقبل الحكومية.
Advertisement
 
وتشير هذه المصادر إلى أن العلاقة بين حركة أمل وحزب الله لم تشهد أصلًا أي تباين جوهري في الملفات الأساسية، وأن ما يُشاع لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية.
 
 
ووفق المعلومات، فقد جرى خلال الساعات الماضية تنسيق كامل بين الطرفين لضمان أن يكون الموقف في الجلسة موحدًا بشكل كامل، بما يعكس وحدة الصف والتفاهم السياسي القائم بينهما في مواجهة الملفات المطروحة.
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
احتواء رسمي وعسكري للإشكال مع "اليونيفيل": موقف واحد مع الجيش في الجنوب
lebanon 24
03/08/2025 08:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" و "القوات" يلتقيان.. موقف واحد جامع: لا لضم لبنان إلى سوريا
lebanon 24
03/08/2025 08:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
"الثنائي الشيعي" بين المقاطعة والاستقالة
lebanon 24
03/08/2025 08:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24
لا تباين بين "الثنائي"
lebanon 24
03/08/2025 08:40:50 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:33 | 2025-08-03
01:30 | 2025-08-03
01:09 | 2025-08-03
01:09 | 2025-08-03
01:00 | 2025-08-03
00:50 | 2025-08-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24