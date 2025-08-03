موقف واحد لوزراء "الثنائي"

بالرغم من كل التسريبات التي ترددت في الأيام القليلة الماضية عن احتمال وجود تباين في المواقف، تؤكد مصادر مطلعة أنه لن يكون هناك أي اختلاف بين وزراء " " في جلسة الثلاثاء المقبل الحكومية.

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وتشير هذه المصادر إلى أن العلاقة بين وحزب الله لم تشهد أصلًا أي تباين جوهري في الملفات الأساسية، وأن ما يُشاع لا يعدو كونه اجتهادات إعلامية.

ووفق المعلومات، فقد جرى خلال الساعات الماضية تنسيق كامل بين الطرفين لضمان أن يكون الموقف في الجلسة موحدًا بشكل كامل، بما يعكس وحدة الصف والتفاهم السياسي القائم بينهما في مواجهة الملفات المطروحة.