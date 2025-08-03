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لبنان

عن تفجير 4 آب.. هذا ما قاله أحمد الحريري

Lebanon 24
03-08-2025 | 15:08
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كتب الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، عبر منصة "اكس: "4 آب .. ذكرى جريمة دمرت قلب لبنان وكل اللبنانيين".
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