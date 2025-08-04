في بعبدا.. تنكيس للعلم في ذكرى 4 آب

في الذكرى الخامسة لانفجار مرفأ ، تم صباحا تنكيس العلمِ اللبناني في ساحات وعند مدخله، وذلك حدادا على أرواحِ انفجارِ المرفأ الذي تخطى عددُهم المئتي .

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