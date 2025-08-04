الرئيس سلام: علينا الاستمرار في سياسة الضغط

كتب الرئيس عبر حسابه على منصة "أكس" في الذكرى الخامسة لمجزرة انفجار مرفأ : "علينا الاستمرار في سياسة الضغط والمتابعة لمعرفة المخطِّط والمنفِّذ والشريك والمتدخّل في جريمة المرفأ . رحم الله الضحايا وأحاط برحمته وأنار الطريق أمام الشرفاء لنصل الى الحقيقة الكاملة".

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