جلسة الثلاثاء الحكومية اكثر من عادية.. وهذا ما سيحصل بعدها

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أشارت معلومات خاصة بـ" " الى ان الخطوط العريضة لجلسة المقرر عقدها يوم غد في لبحث موضوع حصر السلاح بيد ، وضعت على الطاولة وتم سحب فتيل اي تفجير للجلسة من قبل وزراء الذين سيحضرونها.وبحسب المعلومات فان هذه الجلسة لن تكون حاسمة في هذا المجال، بل سيتبعها العديد من الجلسات الاخرى، التي ستبحث الموضوع نفسه.مصادر وزارية"سيادية" اعتبرت "ان هذا الامر مرفوض واضعة اياه في اطار سياسة المماطلة والتمييع التي يتبعها حزب الله في العديد من الملفات التي تعنيه مباشرة".