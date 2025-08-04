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لبنان

جلسة الثلاثاء الحكومية اكثر من عادية.. وهذا ما سيحصل بعدها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-08-2025 | 04:49
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أشارت معلومات خاصة بـ"لبنان 24" الى ان الخطوط العريضة لجلسة مجلس الوزراء المقرر عقدها يوم غد في قصر بعبدا لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وضعت على الطاولة وتم سحب فتيل اي تفجير للجلسة من قبل وزراء حزب الله الذين سيحضرونها.
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وبحسب المعلومات فان هذه الجلسة لن تكون حاسمة في هذا المجال، بل سيتبعها العديد من الجلسات الاخرى، التي ستبحث الموضوع نفسه.
مصادر وزارية"سيادية" اعتبرت "ان هذا الامر مرفوض واضعة اياه في اطار سياسة المماطلة والتمييع التي يتبعها حزب الله في العديد من الملفات التي تعنيه مباشرة".
 
المصدر: خاص "لبنان 24"
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