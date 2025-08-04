هذا ما قالته السفارة الأوكرانيّة في لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

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صدر عن البيان الآتي:"في هذا اليوم، نستذكر ببالغ الحزن والأسى، ضحايا الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بتاريخ 4 آب 2020.سيبقى هذا اليوم محفورًا في ذاكرة الشعب اللبناني كيوم للفقدان الكبير والألم العميق.أسفر هذا الحدث الكارثي عن إصابة نحو 7000 شخص، وفقدان عشرات الآلاف لمنازلهم، وسقوط ما لا يقل عن 218 قتيلًا.من بين الضحايا مواطن أوكراني يُدعى ، يبلغ من العمر 32 عامًا.باسم في ، نتقدم بأحرّ التعازي لأسر الضحايا، وللجرحى، ولكل من مسّتهم هذه المأساة".