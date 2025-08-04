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لبنان

هذا ما قالته السفارة الأوكرانيّة في لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت

Lebanon 24
04-08-2025 | 05:09
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صدر عن السفارة الأوكرانية البيان الآتي:
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"في هذا اليوم، نستذكر ببالغ الحزن والأسى، ضحايا الانفجار المأساوي الذي وقع في مرفأ بيروت بتاريخ 4 آب 2020.
سيبقى هذا اليوم محفورًا في ذاكرة الشعب اللبناني كيوم للفقدان الكبير والألم العميق.
أسفر هذا الحدث الكارثي عن إصابة نحو 7000 شخص، وفقدان عشرات الآلاف لمنازلهم، وسقوط ما لا يقل عن 218 قتيلًا.
من بين الضحايا مواطن أوكراني يُدعى ويليام عازار، يبلغ من العمر 32 عامًا.
باسم سفارة أوكرانيا في لبنان، نتقدم بأحرّ التعازي لأسر الضحايا، وللجرحى، ولكل من مسّتهم هذه المأساة".
 
 
 
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