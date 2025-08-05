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لبنان

في كفرشوبا.. إليكم ما حصل صباحاً

Lebanon 24
05-08-2025 | 01:03
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أفادت مندوبة "لبنان 24" بأن محلقة اسرائيلية القت قنبلة على محلقة سقطت صباحا في بلدة كفرشوبا.
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كما أشارت المعلومات إلى أنه تمّ رمي مناشير على الحي  الشمالي للبلدة.
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