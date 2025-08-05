​ في الريحانية.. مجهولون أطلقوا النار على ابن الـ17 عاماً

أفادت مندوبة " " عن تعرض ع. ب، 17 عاماً، لإصابة في صدره بعد أن أطلق مجهولون يستقلون " " النار عليه من مسدس حربي في خراج منطقة ، ببنين.

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وحضرت دورية من إلى المكان، وبدأت التحقيقات لتحديد هوية الفاعلين وكشف خلفيات الحادثة.