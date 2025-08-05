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لبنان

​ في الريحانية.. مجهولون أطلقوا النار على ابن الـ17 عاماً

Lebanon 24
05-08-2025 | 05:08
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن تعرض ع. ب، 17 عاماً، لإصابة في صدره بعد أن أطلق مجهولون يستقلون "توك توك" النار عليه من مسدس حربي في خراج منطقة الريحانية، ببنين. 
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وحضرت دورية من قوى الأمن الداخلي إلى المكان، وبدأت التحقيقات لتحديد هوية الفاعلين وكشف خلفيات الحادثة. 
 
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