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لبنان

قبل جلسة مجلس الوزراء.. لقاء بين عون وسلام

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:00
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التقى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء.
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