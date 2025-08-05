بري استقبل سفير الأوروغواي مودعاً

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إستقبل رئيس مجلس النواب بري في مقر الرئاسة الثانية في ، سفير الأوروغواي كارلوس غيتو في زيارة وداعية، لمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى .وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .واستقبل : سفير لبنان لدى طارق منيمنة فالسفيرة لدى ندى حمادة ،في زيارة بروتوكولية..