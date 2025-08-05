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لبنان

بري استقبل سفير الأوروغواي مودعاً

Lebanon 24
05-08-2025 | 08:03
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إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري  في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، سفير الأوروغواي كارلوس غيتو في زيارة وداعية، لمناسبة إنتهاء مهامه كسفير لبلاده لدى لبنان.
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وكانت الزيارة مناسبة، تم في خلالها  عرض للعلاقات الثنائية بين البلدين .

واستقبل بري : سفير لبنان لدى دولة الإمارات العربية المتحدة طارق منيمنة  فالسفيرة لدى واشنطن ندى حمادة ،في زيارة بروتوكولية..
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