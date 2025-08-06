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لبنان
تغيير مفاجئ داخل الجلسة
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
06-08-2025
|
01:15
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فاجأ ما حصل في جلسة
مجلس الوزراء
امس، الأوساط السياسية القريبة من "
الثنائي
الشيعي
"، خصوصًا أن هناك التزامًا كان قائمًا بعدم اتخاذ أي قرار يمس
القضايا
الخلافية من دون توافق مسبق، لا سيما مع ملف السلاح، وفق ما تقول هذه الاوساط.
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اضافت "ان الروح التوافقية التي حكمت العلاقة خلال الأشهر الماضية غابت عن الجلسة، وخرج القرار المتعلق بسحب سلاح
حزب الله
بشكل غير متوقع، ما فتح الباب أمام تأويلات متعددة".
وبحسب الأوساط "فإن ما جرى داخل مجلس الوزراء شكّل انقلابًا فعليًا على الاتفاق الضمني، إذ لم يُعرض القرار بالطريقة التي تم الاتفاق عليها، بل فُرض بشكل مباغت خلال الجلسة، ما أثار استياء "الثنائي الشيعي" الذي اعتبر الأمر تجاوزًا للخطوط الحمراء".
الخطوة "المفاجئة" وضعت الحكومة أمام مأزق جديد، إذ بدا واضحًا أن التوازنات الدقيقة التي كانت تضبط إيقاعها بدأت تتفكك، ما ينذر بمزيد من التعقيد في المرحلة المقبلة.
المصدر:
لبنان 24
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