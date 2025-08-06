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لبنان
استهدفه أمس في البقاع... إليكم ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن أحد عناصر "حزب الله"
Lebanon 24
06-08-2025
|
03:14
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كتب المتحدث باسم الجيش
الإسرائيلي
أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو مساء أمس في منطقة
البقاع في لبنان
وقضت على المدعو حسام
قاسم
غراب".
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وزعم أدرعي أنّه "أحد عناصر
حزب الله
وعمل من داخل الأراضي
اللبنانية
لتوجيه خلايا في
سوريا
خططت لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة هضبة
الجولان
".
تابع: "لقد شكلت أنشطة العنصر تهديدًا على
إسرائيل
ومواطنيها حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
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