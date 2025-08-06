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لبنان

استهدفه أمس في البقاع... إليكم ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن أحد عناصر "حزب الله"

Lebanon 24
06-08-2025 | 03:14
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كتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور عبر حسابه على منصة "إكس": "هاجمت قطعة جوية لسلاح الجو مساء أمس في منطقة البقاع في لبنان وقضت على المدعو حسام قاسم غراب".
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وزعم أدرعي أنّه "أحد عناصر حزب الله وعمل من داخل الأراضي اللبنانية لتوجيه خلايا في سوريا خططت لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة هضبة الجولان".


تابع: "لقد شكلت أنشطة العنصر تهديدًا على إسرائيل ومواطنيها حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".
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