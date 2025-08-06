استهدفه أمس في البقاع... إليكم ما زعمه الجيش الإسرائيلي عن أحد عناصر "حزب الله"

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وزعم أدرعي أنّه "أحد عناصر وعمل من داخل الأراضي لتوجيه خلايا في خططت لإطلاق قذائف صاروخية نحو منطقة هضبة ".تابع: "لقد شكلت أنشطة العنصر تهديدًا على ومواطنيها حيث سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على إسرائيل".