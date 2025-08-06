من حيّ الشراونة... مُناشدة للجيش

ناشد أهالي حيّ الشراونة في ، عبر " "، الجيش للتهدئة ووقف إطلاق النار مؤقتاً، من أجل تأمين خروج المواطنين العالقين داخل الحيّ، وسط العمليات الأمنيّة الجاريّة.

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