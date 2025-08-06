Advertisement

مقدمات نشرات الأخبار المسائيةمقدمة نشرة أخبار الـ "أن بي أن"في بلاد تتعرض لعدوان اسرائيلي لا يتوقف حتى قبل وبعد وخلال إنعقاد مجلس وزرائها لبحث حصرية السلاح بيد الدولة كان الأجدى لو أن سلطتها التنفيذية تروت وراعت المصلحة الوطنية وحرصت على العمل بما يخدم ولا يهدد أمنه.بات جليا ان ما حصل من تحديد مهلة زمنية لحصر السلاح قبل نهاية العام الجاري لا يخدم تحصين الوضع الداخليبل يشكل تجاوزا للتوافق الوطني فيما المسؤولية الوطنية كانت تقتضي إعطاء الفرصة لنقاش هادئ يحصن أي قرار.على اية حال وفيما يستكمل النقاش في جلسة تعقد يوم غد الخميس رأت حركة أمل أنه كان الحري بالحكومة التي تستعجل تقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الاسرائيلي باتفاقات جديدة ان تسخر جهودها لتثبيت وقف النار أولا ووضع حد لآلة القتل التي حصدت حتى الساعة المئات من المواطنين اللبنانيين بين شهيد وجريح.ورأت الحركة ان الحكومه بقرارها تعمل عكس ما جاء في خطاب القسم لرئيس الجمهورية وبما يخالف بيانها الوزاري وبالتالي جلسة الغد فرصة للتصحيح وعودة للتضامن اللبناني كما كان.اما فأعلن في بيان أن حكومة الرئيس نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى في اتخاذ قرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة ‏العدو مؤكدا انه سيتعامل ‏مع هذا القرار كأنه غير موجود.‏وفي الوقت نفسه شدد الحزب على انه منفتح على الحوار وإنهاء العدوان الإسرائيلي على لبنان وتحرير ‏أرضه والإفراج عن ‏الأسرى والعمل لبناء الدولة وإعمار ما تهدم بفعل العدوان الغاشم مبديا الاستعداد ‏لمناقشة استراتيجية الأمن الوطني ولكن ‏ليس على وقع العدوان.وبالحديث عن العدوان الإسرائيلي فإن مسيراته استهدفت بريتال بعد جلسة مجلس الوزراء بالامس و استبقت جلسة الغد بقصف في الخيام وقتل فتى يافع في تولين.وفي غزة المجازر مستمرة والدمار يتوسع فيما تتعثر كل محاولات وقف إطلاق النار وسط تعنت إسرائيلي واشتداد الحصار على المدنيين.من جهة أخرى سجلت تحركات سياسية على خط حل الأزمة بين وأوكرانيا حيث حط المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف في موسكو اليوم لمناقشة امكانية التوصل الى وقف الحرب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.مقدمة الـ "أم تي في"جلسة تاريخية بقرار تاريخي. عبارة تختصر ما حصل أمس في قصر بعبدا. فمجلس الوزراء اتخذ القرار المنتظر من معظم اللبنانيين، وخطا خطوة متقدمة على طريق اعادة بناء الدولة الواحدة، القادرة، وسيدة نفسها وقرارها.طبعا ثمة من يحذر، مستعيدا تجربة 7 أيار 2008.ويقول كما وأن 5 أيار 2008 أدى إلى 7 أيار، فان 5 آب 2025 سيولد 7 آب جديدا.لكن فات هؤلاء أن أيار 2008 غير آب 2025.فحزب الله الذي كان مخيفا أضحى خائفا.وحزب الله الذي كان جزءا من هلال ممانع يبدأ في لبنان وينتهي في ايران مرورا بسوريا والعراق واليمن، كسر هلاله، بحيث أضحى وحيدا ، ومعزولا، ومحاصرا.وحزب الله الذي كان رمز المقاومة ويلتف حوله قسم كبير من اللبنانيين، أضحى بلا حليف داخلي قوي، وها هم حلفاؤه التاريخيون يتساقطون واحدا بعد واحد، لاستلحاق انفسهم وحتى لا يغرقوا معه. لذلك لا تخافوا ايها اللبنانيون، فلا داعي للهلع.صحيح أن الحزب أصدر اليوم بيانا شديد اللهجة اعتبر فيه قرار الحكومة بمثابة خطيئة كبرى، وصحيح انه قال انه سسيتعامل مع القرار كأنه غير موجود.ولكن اللبنانيين ما عادوا يأبهون بعبارات الاستقواء والتنمر التي يطلقها الحزب.فالدولة متى حزمت أمرها لا يمكن لاحد ان يخالف قراراتها، وبخاصة إذا كان من يواجهها فاقدا للمنطق تماما.والا فكيف يمكن ان نفسر ان الحزب اعتبر في بيانه ان القرار يجرد لبنان من سلاح مقاومة العدو الاسرائيلي.فليقل لنا حزب الله اين تمكن سلاحه من الدفاع عن الوطن منذ حرب الاسناد الى اليوم؟وأليس هذا السلاح بالذات هو من اعاد الاحتلال الاسرائيلي الى لبنان، والمستمر الى الان من خلال النقاط الخمس؟وفي السياق نفذ الجيش ضربة نوعية استهدفت أوكار المطلوبين في الشراونة ما ادى الى مقتل ثلاثة من اخطر المهربين والمجرمين، ابرزهم أبو سلة.ما يثبت مرة جديدة ان زمن الدويلات ولى، وان الكلمة للدولة والدولة فقط ، عبر جيش قوي ينفذ اخطر المهمات وادقها.مقدمة "المنار"دماء الفتى اللبناني عباس عوالا في تولين اصدق انباء من بيان حكومي كتب بالحبر ، فما يكتب بالدم اصدق وابقى.ولكي لا يبقى البلد رهن موفد من هنا او مفوض سام من هناك يعملون لخدمة الموقف الصهيوني ،او يظن البعض انه قادر على اخذ البلد غيلة او خشية من الخارج الى خارج موقعه الطبيعي، كان موقف حزب الله بان قرار حكومة نواف سلام بالامس كأنه لم يكن، وان قرارها بتجريد لبنان من سلاح مقاومة العدو الاسرائيلي واضعاف الموقف امام العدوان الاسرائيلي الاميركي هو خطيئة كبرى، وانقلاب على خطاب القسم وعلى البيان الوزاري للحكومة نفسها، وهو جزء من استراتيجية الاستسلام بدل استراتيجية الامن الوطني التي ابدى حزب الله استعداده لمناقشتها لكن ليس على وقع العدوان.جلسة الثلاثاء الحكومية اعتبرتها حركة امل استعجالا بتقديم المزيد من التنازلات المجانية للعدو الصهيوني، آملة في بيان لها ان تكون جلسة الخميس فرصة للتصحيح وعودة التضامن اللبناني كما كان.ومهما كان حجم التهويل والضغوط، واستسلام البعض للاملاءات الخارجية او الاحقاد الداخلية، فان ذلك لا يبرر خطورة الخطوة الحكومية بضرب الميثاقية كما قال نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى الشيخ علي الخطيب، الذي اعتبر ان الوزراء بقرارهم هذا سلكوا طريقا خطيرا يهدد مصير الوطن، وهم يعيدون التجارب الفاشلة نفسها، معتبرا ان تحرير الارض وحماية السيادة لا يكون بالمواقف ولا بالغرف المبردة، بل في ساحات المواجهة وتقديم التضحيات وتحمل المسؤوليات.مسؤوليات يبدو أن البعض لم يقدر حجمها وماهيتها، ويستمر بهروبه الى الامام، فان كانت الحكومة قد ناقشت بالامس موضوع السلاح، فلماذا تناقش الخميس ورقة الموفد الأميركي توماس براك، ام انها جلسة لتثبيت الانصياع للاملاءات الاميركية.على كل حال فان ما يجري ليس غير سحابة صيف عابرة، وتمر ان شاء الله، وقد تعودنا ان نصبر وان نفوز كما قال بيان حزب الله.وكما تقول سنن التاريخ، فان الامعاء الخاوية – كما في غزة اليوم، هي اقوى من القلوب الخالية من اي رحمة او انسانية، وان الفرج آت لاهل الحق الفلسطيني مهما عظمت التضحيات.مقدمة الـ "أو تي في"يعقد مجلس الوزراء عند الساعة الثالثة من بعد ظهر الخميس الواقع فيه 782025 جلسة في القصر لاستكمال النقاش في البند الاول من جلسة 5-8-2025.على هذه العبارة، اقتصرت الدعوة التي تلقاها الوزراء للمشاركة في جلسة الاستلحاق الوزارية غدا، من دون أن يرد على جدول الأعمال أي بند إضافي.واذا كان الوضع في الشارع مضبوطا حتى اللحظة، فالمناخ السياسي المحيط بالجلسة اتخذ خلال ساعات النهار منحى تصعيديا غير مسبوق منذ بداية الولاية الرئاسية الحالية، التي اتسمت بعلاقة ممتازة بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب، وبتفهم متبادل بين بعبدا وحزب الله.فحركة أمل اتهمت ببيان رسمي حكومة الرئيس نواف سلام بأنها تعمل عكس ما جاء في خطاب قسم رئيس الجمهورية وبما يخالف بيانها الوزاري. وشددت الحركة على ان جلسة الغد فرصة للتصحيح والعودة إلى التضامن اللبناني كما كان.اما حزب الله، فاتسم موقفه بحدة كبيرة، حيث اعتبر ان الحكومة ارتكبت خطيئة كبرى، مشددا على ان القرار فيه مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري، وهو جاء نتيجة إملاءات المبعوث الأميركي توم براك.ورأى حزب الله أن الحكومة ضربت بعرض الحائط التزام رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في خطاب القسم ‏بنقاش استراتيجية ‏الأمن الوطني، فما قررته هو جزء من استراتيجية الاستسلام. غير ان الاهم في موقف حزب الله ورد العبارة التالية: ان هذا القرار يسقط سيادة لبنان، ويطلق يد إسرائيل للعبث بأمنه وجغرافيته ‏وسياسته ومستقبل وجوده، وبالتالي سنتعامل معه كأنه غير موجود.‏وختم البيان الذي كرر الاستعداد للحوار بوصف الوضع الراهن بأنه غيمة ‏صيف وتمر وقد تعودنا أن نصبر ونفوز، على ما قال حزب الله.لكن على المقلب الآخر من حكومة التحالف الرباعي الجديد الواحدة، سادت اجواء احتفالية، ووصف القرار بالتاريخي.وفي الموازاة، تكشف النقاب اليوم عن محطة جديدة من محطات الاستهداف السياسي بقرار اتخذته الحكومة بحق مدير عام مؤسسة مياه وجبل لبنان جان جبران، شكل محط استنكار واسع خلال التحرك الذي نظمه مع المدير العام لكازينو لبنان رولان خوري في ساحة 7 آب في العدلية، معتبرا إياه بمثابة المعتقل السياسي.مقدمة الـ "أل بي سي"يستكمل مجلس الوزراء غدا مناقشة ورقة توم براك وتعديلات لبنان عليها بندا بندا، بعدما قرر أمس تكليف الجيش وضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام، على أن تعرض على الحكومة نهاية آب.وزراء أمل وحزب الله سيحضرون الجلسة، وسيناقشون ما ورد في بيانات الحزبين اليوم:فـ "أمل" اعتبرت القرار مخالفا لخطاب القسم والبيان الوزاري وهي دعت لأن تكون جلسة الغد فرصة للتصحيح، بينما وصف "حزب الله" القرار ب"الخطيئة الكبرى"، وأكد التعامل معه كأنه غير موجود.وبين الاثنين، حقيقة دامغة: القرار اتخذ، والدولة منحت الجيش الغطاء السياسي، ولا عودة عنه.ويبقى السؤال بعد الجلسة: كيف سينفذ القرار؟ وهل أصبح سلاح الحزب الموجود في مخازن الحزب اليوم من التاريخ، فهو إما محكوم بالزوال مع الوقت، أو محكوم بالاستهداف الاسرائيلي اذا حرك؟وماذا سيكون موقف إسرائيل وسوريا المعنيتين ببنود الورقة؟وما سر الصمت الرسمي الأميركي والسعودي حيال القرار حتى الآن؟من الأمس إلى اليوم الى الغد، تغير الكثير.سقوط نظام بشار الأسد هز محور المقاومة الممتد من إيران إلى لبنان، وقطع خطوط الدعم عن حزب الله.والحزب، ومعه الرئيس بري، مدعوان لقراءة هادئة للواقع الإقليمي هذا، بعيدا عن منطق الاستسلام، وعن منطق اتهام رئاسة الجمهورية والحكومة بالخضوع لاملاءات واشنطن والرياض، وبواقعية تحمي لبنان من أي مواجهة داخلية تخطط لها إسرائيل، وتمنح اللبنانيين ما يريدونه فعلا: دولة حقيقية فقدوها منذ العام 1975.مقدمة "الجديد"خطوة مقابل لا خطوة مختصر اليوم التالي لثلاثاء السلاح قبل خميس الورقة الأميركية.وعلى التوقيت ما بين الجلستين جريمة إسرائيلية تضاف إلى السلسلة باغتيال من بات أصغر الشهداء عباس عواله ابن الحادية عشرة عاما بمسيرة في بلدة تولين الجنوبية خطت الحكومة اللبنانية الخطوة الأولى واستحصلت على وكالة السلاح الحصرية ووضعت الملف تحت إمرة الجيش اللبناني وكلفته وضع خطة سحب كل السلاح خلال شهر آب على أن تنتهي آلية التنفيذ بانتهاء العام الجاري.في الجلسة أراد كل طرف أن يديرها لصالحه وفيها ارتدى رئيس الحكومة نواف سلام ثوب القاضي وتحصن بدستور الطائف وخطاب القسم والبيان الوزاري متخذا الخطوة الجريئة في زمن مفصلي بوضع آلية الحل بعهدة الجيش.بمفعول رجعي عن الزيارة الفرنسية والصورة التشبيهية التي حمله إياها الرئيس الفرنسي عن المأزق الذي ينتظر لبنان تحت لاءات ثلاث: لا تجديد لليونفيل لا مؤتمر للاعمار ولا استقرار أمنيا في حال عدم المبادرة لإقرار حصرية السلاح بعد الزيارة.وبحسب معلومات الجديد بدأت عملية البحث بين الرؤساء الثلاثة عن صيغة تحظى بإجماع مجلس الوزراء على أن تبدأ طريق الألف ميل بخطوة السلاح الفلسطيني قبل سلاح حزب الله وألا تصدر المهل عن الحكومة وأن يترك تحديد ساعة الصفر بعهدة الجيش بعد إعداد خطته.إلا أن الجلسة سارت بعكس ما تشتهيه "سفن" الثنائي فكان الانسحاب التكتيكي وكان القرار النهائي فانقسمت الآراء بين اللاعودة إلى الوراء وبين حزب الله الذي اعتبر في بيان أن القرار غير موجود ومصادر مقربة منه سجلت عتبه على رئيس الجمهورية, لكنها أكدت أن الحزب ضنين بالاستقرار ولن يترك "ميدان" الخميس وسيسجل حضوره في الجلسة التي ستطرح الورقة الأميركية على طاولة البحث.بثوابت لبنانية تقوم على وقف الاعتداءات الإسرائيلية وترسيم الحدود وتحرير الأسرى لبنان قدم مرافعته والباقي يقع على مسؤولية الإدارة الأميركية في الضغط على حليفتها إسرائيل لتنفيذ المطلوب منها كي لا يبقى اتفاق تشرين حبرا على الورق.الإسرائيلي تماما كمصير مفاوضات غزة التي يهرب منها نتنياهو باستراتيجية تلو أخرى تحت مسمى النصر المطلق لإطالة أمد الحرب عليها وهو طرح في سوق تداول الخطط فرضية احتلال القطاع للقضاء على حماس وتحرير الأسرى بموافقة ترامب وحشر رئيس هيئة أركان الجيش بين خيارين: إما التنفيذ أو الاستقالة, في وقت حذر أكثر من خمسمئة مسؤول إسرائيلي من أمنيين ودبلوماسيين سابقين من أن احتلال غزة خطير وقد ينتهي بفشل مدو. 