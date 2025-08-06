Advertisement

لبنان

مرقص: هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة الحكومة اليوم

Lebanon 24
06-08-2025 | 17:05
A-
A+
Doc-P-1401563-638901220870977104.jpg
Doc-P-1401563-638901220870977104.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير الإعلام بول مرقص، الأربعاء، أن هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها، اليوم الخميس.
Advertisement
 
 
 وفي حديث عبر شبكة "سكاي نيوز عربية"، قال مرقص إن "موعد جلسة الوزراء ثابت لاستكمال مناقشة بند حصر السلاح"، مشيراً إلى أن "الحكومة تنطلق في نقاشها لبند حصر السلاح من البيان الوزاري الخاص بها"، وأضاف: "أستبعد أي رد من الحكومة على حزب الله خلال جلسة الخميس، ومفهوم التضامن الوزاري يعني احترام القرارات الحكومية، ولكُل وزير حق الاعتراض أو التحفُّظ على القرارات الحكومية".
 
إلى ذلك، قال مرقص في حديث عبر قناة "الجزيرة" إنه "جرى تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي"، وأضاف: "مجلس الوزراء يحتفظ بحقه في وضع تعديلات على مضامين الورقة الأميركية، وهناك ضمانات ضمن الورقة تقترح إدانة أي خروق إسرائيلية لدى مجلس الأمن".
 
وذكر مرقص أنَّ "تحقيق الاستقرار مرتبط بوقف الاعتداءات الإسرائيلية"، وأضاف: "إذا لم يتم حصر السلاح سيبقى الاستقرار هشاً".

مواضيع ذات صلة
مرقص عن احتمال عقد جلسة وزارية حول الورقة المقدّمة من السفير توماس برّاك: الحكومة ستشرع فوراً بالتحرك إذا تقدّمت الاتصالات السياسية
lebanon 24
07/08/2025 04:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب آلان عون قبيل جلسة مجلس النواب: هناك مواضيع سياسية عديدة تطرح نفسها اليوم كملف السلاح وورقة توم باراك وعلى الحكومة الاجابة على الاسئلة
lebanon 24
07/08/2025 04:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات مكثفة قبل جلسة الحكومة بشأن حصرية السلاح وبوادر أزمة في الأفق
lebanon 24
07/08/2025 04:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
إتصالات لتأمين "نصاب كامل" لجلسة الحكومة الثلاثاء لبحث "حصرية السلاح"
lebanon 24
07/08/2025 04:23:13 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:55 | 2025-08-06
17:30 | 2025-08-06
16:46 | 2025-08-06
16:40 | 2025-08-06
16:28 | 2025-08-06
16:02 | 2025-08-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24