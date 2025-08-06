مرقص: هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة الحكومة اليوم

قال ، الأربعاء، أن هناك اتصالات سياسية لإنجاح جلسة المزمع عقدها، اليوم الخميس.

وفي حديث عبر شبكة " عربية"، قال إن "موعد جلسة الوزراء ثابت لاستكمال مناقشة بند حصر السلاح"، مشيراً إلى أن "الحكومة تنطلق في نقاشها لبند حصر السلاح من البيان الوزاري الخاص بها"، وأضاف: "أستبعد أي رد من الحكومة على خلال جلسة الخميس، ومفهوم التضامن الوزاري يعني احترام القرارات الحكومية، ولكُل وزير حق الاعتراض أو التحفُّظ على القرارات الحكومية".

إلى ذلك، قال مرقص في حديث عبر قناة " " إنه "جرى تكليف الجيش بوضع خطة تطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الحالي"، وأضاف: "مجلس الوزراء يحتفظ بحقه في وضع تعديلات على مضامين الورقة الأميركية، وهناك ضمانات ضمن الورقة تقترح إدانة أي خروق إسرائيلية لدى ".

وذكر مرقص أنَّ "تحقيق الاستقرار مرتبط بوقف الاعتداءات "، وأضاف: "إذا لم يتم حصر السلاح سيبقى الاستقرار هشاً".