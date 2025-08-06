Advertisement

لبنان

اعتداء على عنصر أمن في أحد المنتجعات.. هذا ما حصل في القلمون

Lebanon 24
06-08-2025 | 23:50
تم الاعتداء بالضرب مساء أمس الأربعاء على عنصر أمن تابع لأحد المنتجعات في منطقة القلمون من قبل مجموعة شبّان موظفين لدى احد رجال الأعمال من سكان مدينة طرابلس، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
وبحسب المعلومات فإن الاعتداء جاء على خلفية جدال حول ركن سيارة بين عنصر الأمن وأحد أبناء رجل الأعمال.

وتم نقل عنصر الأمن إلى أحد مستشفيات المنطقة لتلقي العلاج.
 
