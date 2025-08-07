لقاء في مصلحة الزراعة شمالًا بحث في مشاكل القطاع

Advertisement

عقدت في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية" اجتماعا مع رئيسة مصلحة الزراعة شمالًا المهندسة ، في حضور رئيس اللقاء جهاد بلوق ومنسقه في العيناتي ومشاركة للجنة الشمالي.تم خلال الاجتماع تأكيد "ضرورة العمل المشترك والتواصل الدائم لخدمة المزارعين ومعالجة المشاكل التي يعانيها القطاع وكان اتفاق على ضرورة اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المتعلقة بكل القطاعات الزراعية على ارض الواقع" ، كما كان عرض لدور واللقاء الوطني.ركّز المجتمعون على "ضرورة اتخاذ اجراءات احتياطية لمواجهة التغيرات المناخية التي تضرب القطاع الزراعي واهمها حماية الغابات والتشدد في قمع المخالفات". كما تمّ التشديد على "ضرورة حماية الإنتاج الزراعي الوطني وبخاصة زيت وعدم اعطاء اي اجازات استيراد لأي كان والتشدد في ضبط الحدود ومنع تهريبه" .