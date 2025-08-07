Advertisement

لبنان

لقاء في مصلحة الزراعة شمالًا بحث في مشاكل القطاع

Lebanon 24
07-08-2025 | 01:57
عقدت لجنة لبنان الشمالي في "اللقاء الوطني للهيئات الزراعية"  اجتماعا مع رئيسة مصلحة الزراعة شمالًا المهندسة سونيا الابيض، في حضور رئيس اللقاء جهاد بلوق ومنسقه في الشمال جورج قسطنطين العيناتي ومشاركة الهيئة العامة للجنة لبنان الشمالي.
تم خلال الاجتماع تأكيد "ضرورة العمل المشترك والتواصل الدائم لخدمة المزارعين ومعالجة المشاكل التي يعانيها القطاع وكان اتفاق على ضرورة اللقاءات الدورية لمتابعة الملفات المتعلقة بكل القطاعات الزراعية على ارض الواقع" ، كما كان عرض لدور وزارة الزراعة واللقاء الوطني.

ركّز المجتمعون على "ضرورة اتخاذ اجراءات احتياطية لمواجهة التغيرات المناخية التي تضرب القطاع الزراعي واهمها حماية الغابات والتشدد في قمع المخالفات".  كما تمّ التشديد على "ضرورة حماية الإنتاج الزراعي الوطني وبخاصة زيت الزيتون وعدم اعطاء اي اجازات استيراد لأي كان والتشدد في ضبط الحدود ومنع تهريبه" .
إقتصاد

