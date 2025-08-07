عطل طرأ في سنترال طرابلس - البحصاص .. هذا ما أعلنته أوجيرو

Advertisement

أعلنت أن عطلاً طرأ في سنترال - ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.وعبر "إكس"، أكدت أوجيرو أن "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".