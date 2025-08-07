Advertisement

لبنان

عطل طرأ في سنترال طرابلس - البحصاص .. هذا ما أعلنته أوجيرو

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:30
أعلنت أوجيرو أن عطلاً طرأ في سنترال طرابلس - البحصاص ممّا أدّى إلى توقف خدماتها في المنطقة المذكورة و عدد من المناطق المجاورة.
وعبر "إكس"، أكدت أوجيرو أن "تعمل فرقنا على إصلاح العطل بالسرعة الممكنة".
