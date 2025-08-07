"دون حضور الوزراء الشيعة".. مكّي: لا أستطيع تحمل قرارات مصيرية بهذا الحجم

Advertisement

اعتبر الوزير فادي مكي خلال حديث للميادين أنّ جلسة الحكومة اليوم من دون انضاج العملية السياسية لن تخدم المصلحة العامة.وقال:" جلسة الحكومة اليوم من دون انضاج العملية السياسية وفي حال تغيب وزراء امل وحزب الله لن تخدم المصلحة العامة".أضاف:" أنا لن أستطيع ان أتحمل ان تمر قرارات مصيرية بهذا الحجم من دون حضور الوزراء ".