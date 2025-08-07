Advertisement

لبنان

"دون حضور الوزراء الشيعة".. مكّي: لا أستطيع تحمل قرارات مصيرية بهذا الحجم

Lebanon 24
07-08-2025 | 06:32
اعتبر الوزير  فادي مكي خلال حديث للميادين أنّ جلسة الحكومة اليوم من دون انضاج العملية السياسية لن تخدم المصلحة العامة.

وقال:" جلسة الحكومة اليوم من دون انضاج العملية السياسية وفي حال تغيب وزراء امل وحزب الله لن تخدم المصلحة العامة".
أضاف:" أنا لن أستطيع ان أتحمل ان تمر قرارات مصيرية بهذا الحجم من دون حضور الوزراء الشيعة".
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24