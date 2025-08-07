ملفات أمنية وسياسية على طاولة منسى خلال لقاءاته مع مسؤولين وزوار

Advertisement

استقبل اللواء في مكتبه في اليرزة اليوم النائب السابق سيرج طورسركيسيان، وجرى خلال اللقاء عرض للأوضاع العامة والتطورات السياسية.والتقى اللواء منسى الصحافي بسام عفيف والصحافي ناصر شرارة، وكانت مناسبة لتبادل الآراء حول دور الإعلام في مواكبة التحديات الوطنية والتطورات الإقليمية.كما التقى الوطني العميد المتقاعد سامي الحويّك، وحنا و التنّوري، وجرى التداول في عدد من الاجتماعية والوطنية.واستقبل الوزير منسى أيضًا CIEL الدكتور صلاح رستم، وكانت مناسبة للبحث في سبل التعاون في المجالات ذات الطابع التنموي والتقني.كما استقبل وزير الدفاع رئيس بلدية رحبة عدنان ملحم، وعرض معه شؤونًا أمنية عامة. (الوكالة الوطنية)