لقاء بين جعجع وبلاسخارت لبحث التطورات اللبنانية الراهنة

استقبل " " في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جينين هينيس - بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، ترافقها المستشارة السياسية لينا القدوة من مكتب ، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ، وبيرلا من جهاز العلاقات الخارجية.وتم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. (الوكالة الوطنية)