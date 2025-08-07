Advertisement

لبنان

لقاء بين جعجع وبلاسخارت لبحث التطورات اللبنانية الراهنة

Lebanon 24
07-08-2025 | 09:00
استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس - بلاسخارت (Jeanine Hennis-Plasschaert)، ترافقها المستشارة السياسية لينا القدوة من مكتب الشؤون السياسية، في حضور عضو الهيئة التنفيذية النائب السابق إدي أبي اللمع ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب الوزير السابق ريشار قيومجيان، وبيرلا صليبي من جهاز العلاقات الخارجية.
وتم خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها البلاد. (الوكالة الوطنية)
