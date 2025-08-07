مسيرات احتجاجية في الضاحية اعتراضًا على قرار الحكومة#lebanon24 https://t.co/mo6ASjBI0Y pic.twitter.com/CbQ23M9hwS
— lebanon 24 (@Lebanon24) August 7, 2025
فيديو إضافي يوثق الإحتجاجات في الضاحية الجنوبية pic.twitter.com/dIE0ChiJa3
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 7, 2025
تحرّك لمناصري حركة أمل احتجاجًا على موافقة الحكومة على ورقة برّاك pic.twitter.com/Dbt6v21AWn
— Lebanon 24 (@Lebanon24) August 7, 2025
