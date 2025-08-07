Advertisement

لبنان

بالفيديو... تحرّكات لمناصري "حزب الله" و"حركة أمل" في الضاحية

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:11
Doc-P-1401993-638901989578502433.jpeg
Doc-P-1401993-638901989578502433.jpeg photos 0
تجوب شوارع الضاحية الجنوبية مسيرات لمناصري "حزب الله" و"حركة أمل"، حيث رفع المشاركون أعلام الحزب والحركة، وردّدوا هتافات مندّدة بقرار الحكومة بعدالموافقة على أهداف الورقة الأميركية، وسط انتشار كثيف لعناصر الجيش.

