لبنان

بيان من الخارجية الأميركية بشأن لبنان... إليكم مضمونه

Lebanon 24
07-08-2025 | 14:40
صدر عن وزارة الخارجية الاميركية البيان التالي:
"ترحب الولايات المتحدة بقرار الحكومة اللبنانية الذي صدر يوم الثلاثاء، والذي قضى بتكليف الجيش إعداد خطة لنزع السلاح ووضعه بالكامل تحت سلطة الدولة قبل نهاية العام الجاري. وتعتبر واشنطن أن هذه الخطوة تمثل تقدماً مهماً على طريق تعزيز سيادة لبنان، مؤكدة أنها تراقب عن كثب ما ستؤول إليه التطورات في المرحلة المقبلة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24