يعقوبيان: كلّ التأييد لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة

كتبت النائبة على منصة "إكس": "حين يُختَزَل النزول إلى الشارع بهتاف شيعة شيعة، فالمصيبة ليست في الشعار فحسب، بل في العقليّة التي تستبدل الانتماء الوطني بالولاء المذهبي. تحشد الناس كدروعٍ بشرية لمشروعٍ مذهبي يدمّر الدولة ويمزّق المجتمع. الشعارات المذهبية الفارغة ليست سوى تسطيح للعقل وإلغاء للمنطق. هي اعتراف صريح بغياب الحجّة وإفلاس الموقف. هذا هو الإفلاس الفكري والسياسي، حين يصبح الدفاع عن السلاح غير الشرعي أهمّ من حماية وأهله. تحيّة لوطنيّة وكلّ التأييد لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد وقواها الشرعيّة".

