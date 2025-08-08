Advertisement

لبنان

يعقوبيان: كلّ التأييد لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة

Lebanon 24
08-08-2025 | 03:38
Doc-P-1402207-638902465296676269.jpg
Doc-P-1402207-638902465296676269.jpg photos 0
كتبت النائبة بولا يعقوبيان على منصة "إكس": "حين يُختَزَل النزول إلى الشارع بهتاف شيعة شيعة، فالمصيبة ليست في الشعار فحسب، بل في العقليّة التي تستبدل الانتماء الوطني بالولاء المذهبي. تحشد الناس كدروعٍ بشرية لمشروعٍ مذهبي يدمّر الدولة ويمزّق المجتمع. الشعارات المذهبية الفارغة ليست سوى تسطيح للعقل وإلغاء للمنطق. هي اعتراف صريح بغياب الحجّة وإفلاس الموقف. هذا هو الإفلاس الفكري والسياسي، حين يصبح الدفاع عن السلاح غير الشرعي أهمّ من حماية لبنان وأهله. تحيّة لوطنيّة نواف سلام وكلّ التأييد لقرار الحكومة بحصر السلاح بيد مؤسسات الدولة وقواها الشرعيّة".
