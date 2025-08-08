Advertisement

لبنان

اللواء شقير استقبل نجل الإمام الصدر لبحث مستجدات القضية

Lebanon 24
08-08-2025 | 04:07
استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه عصر أمس السيد صدر الدين موسى الصدر نجل الإمام المغيب السيد موسى الصدر يرافقه القاضي حسن الشامي مقرر لجنة المتابعة الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه وبحث معهما في  آخر التحقيقات القضائية والإتصالات الجارية لمعرفة مصير تغييب الإمام الصدر مع رفيقيه. (الوكالة الوطنية)
