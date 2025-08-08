اللواء شقير استقبل نجل الإمام الصدر لبحث مستجدات القضية

استقبل العام اللواء في مكتبه عصر أمس السيد صدر الدين نجل الإمام المغيب يرافقه القاضي حسن مقرر الرسمية لقضية إخفاء الإمام موسى ورفيقيه وبحث معهما في آخر التحقيقات القضائية والإتصالات الجارية لمعرفة مصير تغييب الإمام الصدر مع رفيقيه. (الوكالة الوطنية)

Advertisement