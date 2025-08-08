Advertisement

لبنان

إنّ سلّم سلاحه... هل ستُواصل إسرائيل إستهداف "حزب الله"؟

Lebanon 24
08-08-2025 | 06:30
ذكر موقع "روسيا اليوم" أن الرئيس السابق لوحدة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "8200"، حنان غيفن، أكد أن إسرائيل ستواصل استهداف "حزب الله" حتى وإن جرد من سلاحه.
وفي خضم النقاشات الدائرة داخل الحكومة اللبنانية بشأن مسألة نزع سلاح "حزب الله"، وفي ظل التصريحات التصعيدية الصادرة عن الحزب الرافض لأي خطوة في هذا الاتجاه، قال غيفن إن "حزب الله حتى لو فقد سلاحه، لا يزال يحتفظ بعدد كبير من المقاتلين القادرين على تنفيذ عمليات من شأنها تهديد أمن إسرائيل".
 
وأضاف أن "إسرائيل لن تتوقف عن ضرب الحزب في كل مكان، ليس فقط خلال العام المقبل، بل خلال السنوات المقبلة أيضا".
 
وحذر من أنه "في حال واصل حزب الله رفضه تسليم سلاحه، فلن تتم إعادة إعمار جنوب لبنان".
 
 
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24