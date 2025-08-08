إنّ سلّم سلاحه... هل ستُواصل إسرائيل إستهداف "حزب الله"؟

ذكر موقع " " أن الرئيس السابق لوحدة الاستخبارات العسكرية "8200"، حنان غيفن، أكد أن ستواصل استهداف " " حتى وإن جرد من سلاحه.

وفي خضم النقاشات الدائرة داخل بشأن مسألة نزع سلاح "حزب الله"، وفي ظل التصريحات التصعيدية الصادرة عن الحزب الرافض لأي خطوة في هذا الاتجاه، قال غيفن إن "حزب الله حتى لو فقد سلاحه، لا يزال يحتفظ بعدد كبير من المقاتلين القادرين على تنفيذ عمليات من شأنها تهديد أمن إسرائيل".

وأضاف أن "إسرائيل لن تتوقف عن ضرب الحزب في كل مكان، ليس فقط خلال العام المقبل، بل خلال السنوات المقبلة أيضا".

وحذر من أنه "في حال واصل حزب الله رفضه تسليم سلاحه، فلن تتم إعادة إعمار ".