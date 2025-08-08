31
أهداف جديدة لإسرائيل لمنع الجنوبيين من العودة
لُوحِظَ في الآونة الأخيرة، أنّ العدوّ الإسرائيليّ بات يشنّ غارات على جرافات وآليات تُستخدم في الإعمار ورفع الأنقاض، في
جنوب لبنان
. وطال آخر إستهداف إسرائيليّ قبل يومين، مستودعاً يضمّ هذه الآليات في بلدة
دير سريان
الجنوبيّة.
وبحسب مصادر، فإنّ "العدوّ لن يسمح بإعادة الإعمار في البلدات التي دُمِّرَت في الحرب، إلّا وفق شروطه".
وتُضيف المصادر أنّ "
إسرائيل
تشترط سحب سلاح "
حزب الله
"، وإنّ استمرّ الأخير برفض قرار الحكومة الذي اتّخِذَ يوم أمس، فإنّ الجيش الإسرائيليّ سيُرهب الجنوبيين بأساليب مُختلفة تمنعهم من العودة إلى بلداتهم الحدوديّة".
