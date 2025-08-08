Advertisement

لبنان

أهداف جديدة لإسرائيل لمنع الجنوبيين من العودة

خاص "لبنان 24"

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:19
لُوحِظَ في الآونة الأخيرة، أنّ العدوّ الإسرائيليّ بات يشنّ غارات على جرافات وآليات تُستخدم في الإعمار ورفع الأنقاض، في جنوب لبنان. وطال آخر إستهداف إسرائيليّ قبل يومين، مستودعاً يضمّ هذه الآليات في بلدة دير سريان الجنوبيّة.
وبحسب مصادر، فإنّ "العدوّ لن يسمح بإعادة الإعمار في البلدات التي دُمِّرَت في الحرب، إلّا وفق شروطه".
وتُضيف المصادر أنّ "إسرائيل تشترط سحب سلاح "حزب الله"، وإنّ استمرّ الأخير برفض قرار الحكومة الذي اتّخِذَ يوم أمس، فإنّ الجيش الإسرائيليّ سيُرهب الجنوبيين بأساليب مُختلفة تمنعهم من العودة إلى بلداتهم الحدوديّة".
المصدر: خاص "لبنان 24"
خاص "لبنان 24"

