أهداف جديدة لإسرائيل لمنع الجنوبيين من العودة

لُوحِظَ في الآونة الأخيرة، أنّ العدوّ الإسرائيليّ بات يشنّ غارات على جرافات وآليات تُستخدم في الإعمار ورفع الأنقاض، في . وطال آخر إستهداف إسرائيليّ قبل يومين، مستودعاً يضمّ هذه الآليات في بلدة الجنوبيّة.

وبحسب مصادر، فإنّ "العدوّ لن يسمح بإعادة الإعمار في البلدات التي دُمِّرَت في الحرب، إلّا وفق شروطه".

وتُضيف المصادر أنّ " تشترط سحب سلاح " "، وإنّ استمرّ الأخير برفض قرار الحكومة الذي اتّخِذَ يوم أمس، فإنّ الجيش الإسرائيليّ سيُرهب الجنوبيين بأساليب مُختلفة تمنعهم من العودة إلى بلداتهم الحدوديّة".