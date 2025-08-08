نصار: على حزب الله تغيير موقفه بشأن سلاحه

قال وزير العدل إن "قرار الحكومة خطوة نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية".

وأضاف لـ" " أن "الورقة الأميركية تتضمن ترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم".

ورأى أن "على تغيير موقفه بشأن سلاحه وعليه الفهم أن الدولة تستعيد سيادتها".

واعتبر أن "قضية حصر السلاح بالسلطات الرسمية تضمنها بشكل مباشر خطاب القسم والبيان الوزاري".

وأشار إلى أن "السلاح ليس قادرا على ردع وحصر السلاح بيد الدولة مطلب داخلي قبل أن يكون خارجيا".

وقال: "دولة غير مكتملة الأوصاف يضعف موقف أمام إسرائيل"، لافتاً إلى أن "المغامرات الفردية لا تنفع أحدا".

وأكد نصار أنه "يجب الاصطفاف وراء الجيش وأن تكون لدينا دولة مكتملة الأوصاف، و هناك ثقة لدى كافة الأطراف بالجيش وبينهم وزراء حزب الله".