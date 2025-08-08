Advertisement

لبنان

نصار: على حزب الله تغيير موقفه بشأن سلاحه

Lebanon 24
08-08-2025 | 08:53
A-
A+
Doc-P-1402325-638902654559809702.png
Doc-P-1402325-638902654559809702.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال وزير العدل عادل نصار إن "قرار الحكومة خطوة نحو استعادة الدولة لدورها وحصر السلاح بالمؤسسات الرسمية".
Advertisement
 
وأضاف لـ"الجزيرة" أن "الورقة الأميركية تتضمن ترسيم الحدود وتأمين عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم". 
 
ورأى أن "على حزب الله تغيير موقفه بشأن سلاحه وعليه الفهم أن الدولة تستعيد سيادتها". 
 
واعتبر نصار أن "قضية حصر السلاح بالسلطات الرسمية تضمنها بشكل مباشر خطاب القسم والبيان الوزاري". 
 
وأشار إلى أن "السلاح ليس قادرا على ردع إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة مطلب داخلي قبل أن يكون خارجيا". 
 
وقال: "دولة غير مكتملة الأوصاف يضعف موقف لبنان أمام إسرائيل"، لافتاً إلى أن "المغامرات الفردية لا تنفع أحدا". 
 
وأكد نصار أنه "يجب الاصطفاف وراء الجيش وأن تكون لدينا دولة مكتملة الأوصاف، و هناك ثقة لدى كافة الأطراف بالجيش وبينهم وزراء حزب الله". 
مواضيع ذات صلة
الجلسة الحكومية رهن موقف "حزب الله" وضغط أميركي لموقف حاسم من السلاح
lebanon 24
08/08/2025 18:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
"حزب الله" على موقفه من تسليم السلاح: اي تداعيات على لبنان؟
lebanon 24
08/08/2025 18:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تسليم السلاح والضمانات بالتزام "وقف النار" يعلّقان الأمور و"حزب الله"على موقفه
lebanon 24
08/08/2025 18:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
نصار: على حزب الله أن يدرك بأن مفهوم السلاح يتعارض مع مفهوم الدولة
lebanon 24
08/08/2025 18:27:59 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
11:21 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:00 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:57 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:54 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2025-08-08 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:21 | 2025-08-08
11:00 | 2025-08-08
10:57 | 2025-08-08
10:54 | 2025-08-08
10:40 | 2025-08-08
10:36 | 2025-08-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24