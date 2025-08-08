Advertisement

لبنان

حريق وحالات إغماء

Lebanon 24
08-08-2025 | 09:30
اندلع حريق داخل شقة سكنية في مشروع المجذوب في منطقة حارة الجلول في جبل محسن.
وتمكنت فرق الإطفاء من السيطرة على الحريق وإخماده، وتمّ تسجيل حالات إغماء بين المواطنين.
 
