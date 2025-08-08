Advertisement

لبنان

السفير البريطاني: نرحب بقرار الحكومة اللبنانية بشأن "حصر السلاح"

08-08-2025 | 12:42
أثنى السفير البريطاني في لبنان هامش كويل على قرار الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع بشأن "حصر السلاح بيد الدولة"، واصفاً القرار بـ"التاريخي".
وأكد كويل في منشور له عبر منصة "آكس" أن المملكة المتحدة ستواصل دعمها للحكومة وللجيش خلال سعيهما لتحقيق الهدف المذكور، لما فيه مصلحة الشعب اللبناني.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
وزارة الخارجية الاميركية: واشنطن ترحب بقرار الحكومة اللبنانية تكليف الجيش بحصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
09/08/2025 01:49:11 Lebanon 24 Lebanon 24
براك سيبحث مع المسؤولين اللبنانيين قرار الحكومة بـ"حصر السلاح" (الحدث)
lebanon 24
09/08/2025 01:49:11 Lebanon 24 Lebanon 24
مخزومي يرحّب بقرار حصر السلاح: خطوة شجاعة
lebanon 24
09/08/2025 01:49:11 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الشؤون الاجتماعيّة اللبنانية لسكاي نيوز عربية: الحكومة تؤكد على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة
lebanon 24
09/08/2025 01:49:11 Lebanon 24 Lebanon 24
