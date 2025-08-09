القصيفي: ندين الاعتداء الاسرائيلي على الجسم الاعلامي

Advertisement

دان نقيب محرري الاعتداء الاسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد الاعلامي محمد حمزه شحادي باستهداف سيارته بمسيرة .وقال في بيان: "هي ليست المرة الأولى التي تغتال فيها إعلاميا لبنانيا . فشحادي هو الشهيد التاسع عشر في لائحة الزملاء الذين استهدفتهم إسرائيل في غاراتها واعتداءاتها منذ 13 تشرين الأول 2023 إلى اليوم. واعتبر أن الصحافي والاعلامي ايا يكن انتماؤه هو قبل أي شيء مهني يقوم بواجبه ، وتحظر المواثيق والاعراف والقرارات الاممية التي دأبت على خرقها، التعرض له في زمن الحرب والسلم. رحم الله شحادي".