لبنان

القصيفي: ندين الاعتداء الاسرائيلي على الجسم الاعلامي

Lebanon 24
09-08-2025 | 02:43
Doc-P-1402633-638903296014431637.jpg
Doc-P-1402633-638903296014431637.jpg photos 0
دان نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي الاعتداء الاسرائيلي الذي أدى إلى استشهاد الاعلامي محمد حمزه شحادي باستهداف سيارته بمسيرة . 
وقال في بيان: "هي ليست المرة الأولى التي تغتال فيها إسرائيل إعلاميا لبنانيا . فشحادي هو الشهيد التاسع عشر في لائحة الزملاء الذين استهدفتهم إسرائيل في غاراتها واعتداءاتها منذ 13 تشرين الأول 2023 إلى اليوم. واعتبر القصيفي أن الصحافي والاعلامي ايا يكن انتماؤه هو قبل أي شيء مهني يقوم بواجبه ، وتحظر المواثيق والاعراف والقرارات الاممية التي دأبت تل أبيب على خرقها، التعرض له في زمن الحرب والسلم. رحم الله الشهيد محمد شحادي".
