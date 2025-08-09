كلاس رفع وجدانية صلاة لشهداء الجيش

نعى الوزير السابق جورج كلاس
، شهداء
الجيش، ورفع وجدانية صلاة قال فيها:
"الجيش و مواسم الشهادة
-مجدُ الجيش ، مجدُ لبنان
..!
الجيش هو الوطن !
لا وطنٌ من دون جيش
ولا جيشٌ من دون شهداء
ولا شهداء من دون وَرْد
ولا وردٌ من دون دَمْع
و لا دمعٌ من دونِ وَجْد
ولا وَجْدٌ من دون حُرقةِ
ولا حُرقةُ أُمٍ من دون وَجْعَةِ
ولا وَجْعَة أَبٍ من دون لَوْعَةِ
ولا لوْعةُ زوجةٍ من دون بَكْوَةِ
ولا بَكْوَةُ يتيمٍ من دون فَجْعَة
ولا فَجْعَةُ أَخْتٍ من دون صَفْنَة
ولا صَفنَةُ أَخٍ من دون صلوة
ولا صلوة من دونِ تَعظيم !
٢-تعظيمُ فجْعَةِ أمٍّ ثَكلى
وصبرُ غمضة أَبٍ ثَكيل
و نَحْبَةُ صَدْرِ أَرمَلة كَسيرة
و صَرخَةُ حُرمانِ يَتامى
و طَرْقَةُ وَجْدِ شقيقةٍ
و نَدْبَةُ صَمْتِ شَقيق
و فَقْدَةُ كُلِّ رفيق
و رَجْوَةُ كُلَّ كُلِّ لبنان ؛
أَنْ لا ينْكَسِرَ خاطِرُ الشهيد
وأنْ تكونَ ذكراه هي العيد
حتى يبقى لنا جيش يقينا المِحَن
و يَسْلمَ لنا ما بقيَ من الوطن..!!
٣-مع رَفْعَةِ كلِّ شهيد
و قرابينِ ابطال الجيش
نتعازى بشهداء الجيش
و نقيمُ للرجالِ عيداً
عيداً اأيتام الجيش
عيداً لثكالى الجيش
عيداً لأرامِل الجيش
عيداً لمُعَوَّقي الجيش
عيداً للمُتقاعدين
عيداً لعائلات الجيش
عيداً لأبناء الجيش
عيداً لأهالي الجيش
عيداً للمُتَطوِّعين
عيداً للمُتَوفِّين
عيداً لِكلِّ لبنان
عيداً لكُلِّ لبناني
عيداً للمُتَحدِّرين
عيداً للباقين في الوطن
عيداً للذين في المهجر..!
يا ربّ إرْحَمْ أرواحَ الشهداء
و إحْفظ لنا الجيش
حتى يبقى لنا لبنان ..!".