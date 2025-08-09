كلاس رفع وجدانية صلاة لشهداء الجيش

Advertisement

نعى الوزير السابق ، الجيش، ورفع وجدانية صلاة قال فيها:"الجيش و مواسم الشهادة-مجدُ الجيش ، مجدُ ..!الجيش هو الوطن !لا وطنٌ من دون جيشولا جيشٌ من دون شهداءولا شهداء من دون وَرْدولا وردٌ من دون دَمْعو لا دمعٌ من دونِ وَجْدولا وَجْدٌ من دون حُرقةِولا حُرقةُ أُمٍ من دون وَجْعَةِولا وَجْعَة أَبٍ من دون لَوْعَةِولا لوْعةُ زوجةٍ من دون بَكْوَةِولا بَكْوَةُ يتيمٍ من دون فَجْعَةولا فَجْعَةُ أَخْتٍ من دون صَفْنَةولا صَفنَةُ أَخٍ من دون صلوةولا صلوة من دونِ تَعظيم !٢-تعظيمُ فجْعَةِ أمٍّ ثَكلىوصبرُ غمضة أَبٍ ثَكيلو نَحْبَةُ صَدْرِ أَرمَلة كَسيرةو صَرخَةُ حُرمانِ يَتامىو طَرْقَةُ وَجْدِ شقيقةٍو نَدْبَةُ صَمْتِ شَقيقو فَقْدَةُ كُلِّ رفيقو رَجْوَةُ كُلَّ كُلِّ لبنان ؛أَنْ لا ينْكَسِرَ خاطِرُ الشهيدوأنْ تكونَ ذكراه هي العيدحتى يبقى لنا جيش يقينا المِحَنو يَسْلمَ لنا ما بقيَ من الوطن..!!٣-مع رَفْعَةِ كلِّو قرابينِ ابطال الجيشنتعازى بشهداء الجيشو نقيمُ للرجالِ عيداًعيداً اأيتام الجيشعيداً لثكالى الجيشعيداً لأرامِل الجيشعيداً لمُعَوَّقي الجيشعيداً للمُتقاعدينعيداً لعائلات الجيشعيداً لأبناء الجيشعيداً لأهالي الجيشعيداً للمُتَطوِّعينعيداً للمُتَوفِّينعيداً لِكلِّ لبنانعيداً لكُلِّ لبنانيعيداً للمُتَحدِّرينعيداً للباقين في الوطنعيداً للذين في المهجر..!يا ربّ إرْحَمْ أرواحَ الشهداءو إحْفظ لنا الجيشحتى يبقى لنا لبنان ..!".