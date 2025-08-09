مجلس الإنماء والإعمار موضحا: زيارة السفيرة الاميركية للتعارف

أوضح رئيس في حديث الى " "، أن "زيارة السفيرة الأميركية إلى المجلس في ٣٠ ٢٠٢٥، كانت للتعارف واستطلاع التعاون، ولا صحة على الإطلاق لما نشرته بعض الصحف حول تهديدات ومواضيع لم يجر التطرق إليها أصلاً. لذلك ، اقتضى التوضيح".

Advertisement