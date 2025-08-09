Advertisement

لبنان

مجلس الإنماء والإعمار موضحا: زيارة السفيرة الاميركية للتعارف

Lebanon 24
09-08-2025 | 09:53
أوضح رئيس مجلس الإنماء والإعمار محمد قباني في حديث الى "الوكالة الوطنية للإعلام"،  أن "زيارة السفيرة الأميركية إلى المجلس في ٣٠ تموز ٢٠٢٥، كانت للتعارف واستطلاع آفاق التعاون، ولا صحة على الإطلاق لما نشرته بعض الصحف حول تهديدات ومواضيع لم يجر التطرق إليها أصلاً. لذلك ، اقتضى التوضيح".
