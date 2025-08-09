المفتي عبدالله معزيا قائد الجيش: دماء الشهداء ستبقى حافزًا لمواصلة الصمود في وجه العدوّ

Advertisement

اتصل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ ، بقائد الجيش العماد ، معزّيًا ب" الذين ارتقوا خلال تنفيذ مهامهم في الجنوب، جرّاء قنابل عنقودية من مخلفات العدو ".وأشاد بتضحيات الجيش في حماية الوطن وصون حدوده، مؤكّدًا أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق اللبنانيين جميعًا، وحافزًا لمواصلة الصمود في وجه الاعتداءات ".ودعا إلى "تحمّل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على إزالة مخلفاتها التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين والعسكريين على حدّ سواء".