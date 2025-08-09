Advertisement

لبنان

المفتي عبدالله معزيا قائد الجيش: دماء الشهداء ستبقى حافزًا لمواصلة الصمود في وجه العدوّ

Lebanon 24
09-08-2025 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1402785-638903589545798837.png
Doc-P-1402785-638903589545798837.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
اتصل مفتي صور وجبل عامل العلامة القاضي الشيخ حسن عبدالله، بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزّيًا ب"الشهداء الذين ارتقوا خلال تنفيذ مهامهم في الجنوب، جرّاء قنابل عنقودية من مخلفات العدو الإسرائيلي".
Advertisement

وأشاد بتضحيات الجيش في حماية الوطن وصون حدوده، مؤكّدًا أن "دماء الشهداء ستبقى أمانة في أعناق اللبنانيين جميعًا، وحافزًا لمواصلة الصمود في وجه الاعتداءات الإسرائيلية".

ودعا المجتمع الدولي إلى "تحمّل مسؤولياته في وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والعمل على إزالة مخلفاتها التي ما زالت تحصد أرواح المدنيين والعسكريين على حدّ سواء".
مواضيع ذات صلة
هاشم معزيا بشهداء الجيش: سقطوا ليبقى لبنان وطن الحق والسيادة
lebanon 24
09/08/2025 21:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الخازن: دماء شهداء الجيش أمانة سنصونها حتى يبقى الوطن حرا وآمنا
lebanon 24
09/08/2025 21:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
سلام اتّصل بالرئيس عون ووزير الدفاع وقائد الجيش معزّيًا باستشهاد العسكريين في وادي زبقين
lebanon 24
09/08/2025 21:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع اتصل بقائد الجيش بالنيابة معزيًا
lebanon 24
09/08/2025 21:47:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:25 | 2025-08-09
14:15 | 2025-08-09
14:07 | 2025-08-09
14:07 | 2025-08-09
13:47 | 2025-08-09
13:30 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24