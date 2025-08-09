30
o
بيروت
30
o
طرابلس
29
o
صور
32
o
جبيل
29
o
صيدا
31
o
جونية
29
o
النبطية
31
o
زحلة
31
o
بعلبك
25
o
بشري
30
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد تصريحه عن لبنان.. ردّ من "الخارجية" على مُستشار خامنئي
Lebanon 24
09-08-2025
|
11:22
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت
وزارة الخارجية
والمغتربين بياناً، اليوم السبت، شجَبت فيه "التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية
الإيرانية
، والتي تشكّل تدخّلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية
اللبنانية
".
Advertisement
وذكرت الوزارة أن "هذا التدخل ليس الأول من نوعه، إذ دأب بعض المسؤولين الإيرانيين الرفيعين على التمادي في إطلاق مواقف مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الاسلامية بشيء".
واعتبرت الوزارة أنّ "هذه الممارسات المرفوضة لن تقبل بها
الدولة اللبنانية
تحت أي ظرف، وهي لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقًا كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية".
وقالت الوزارة إنها "تذكر القيادة في طهران بأنّ الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركزّ على تأمين احتياجاته وتطلعاته، بدل التدخّل في أمور لا تخصّها"، وأضافت: "
إن مستقبل
لبنان
وسياساته ونظامه السياسي هي قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم، عبر مؤسساتهم الدستورية
الديمقراطية
، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات أو ضغوط أو تطاول".
وختم: "إنّ الدولة اللبنانية ستبقى ثابتة في الدفاع عن سيادتها، وستردّ بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها".
مواضيع ذات صلة
مستشار خامنئي: بعد الحرب علينا لم نعد نثق مطلقًا بالولايات المتحدة الأميركية
Lebanon 24
مستشار خامنئي: بعد الحرب علينا لم نعد نثق مطلقًا بالولايات المتحدة الأميركية
09/08/2025 21:48:26
09/08/2025 21:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشار خامنئي: ندرس حاليًّا رسائل تلقيناها من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات
Lebanon 24
مستشار خامنئي: ندرس حاليًّا رسائل تلقيناها من واشنطن بشأن استئناف المفاوضات
09/08/2025 21:48:26
09/08/2025 21:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عن "حزب الله"... ماذا قال مستشار خامنئي؟
Lebanon 24
عن "حزب الله"... ماذا قال مستشار خامنئي؟
09/08/2025 21:48:26
09/08/2025 21:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
ما زال على قيد الحياة.. أنباء جديدة عن علي شمخاني "مستشار خامنئي"
Lebanon 24
ما زال على قيد الحياة.. أنباء جديدة عن علي شمخاني "مستشار خامنئي"
09/08/2025 21:48:26
09/08/2025 21:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
Lebanon 24
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
14:25 | 2025-08-09
09/08/2025 02:25:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:15 | 2025-08-09
09/08/2025 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
Lebanon 24
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
14:07 | 2025-08-09
09/08/2025 02:07:29
Lebanon 24
Lebanon 24
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
Lebanon 24
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
14:07 | 2025-08-09
09/08/2025 02:07:24
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
Lebanon 24
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
13:47 | 2025-08-09
09/08/2025 01:47:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
Lebanon 24
الحرارة تلامس الـ45.. موجة الحر مستمرة وتبلغ ذروتها في هذا الموعد
04:21 | 2025-08-09
09/08/2025 04:21:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:25 | 2025-08-09
بعد سقوط شهداء للجيش.. السعودية: نتضامن مع لبنان
14:15 | 2025-08-09
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:07 | 2025-08-09
"الأمن العام" معزياً بشهداء الجيش: يجسدون أسمى معاني التضحية والعطاء
14:07 | 2025-08-09
السفارة الفرنسية معزية الجيش: نقف إلى جانب لبنان في هذه المحنة
13:47 | 2025-08-09
الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي
13:30 | 2025-08-09
من دولة عربية.. 200 مليون دولار للكهرباء في لبنان
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 21:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 21:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 21:48:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24