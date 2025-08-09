بعد تصريحه عن لبنان.. ردّ من "الخارجية" على مُستشار خامنئي

أصدرت والمغتربين بياناً، اليوم السبت، شجَبت فيه "التصريحات الأخيرة الصادرة عن السيد علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية ، والتي تشكّل تدخّلًا سافرًا وغير مقبول في الشؤون الداخلية ".

Advertisement



وذكرت الوزارة أن "هذا التدخل ليس الأول من نوعه، إذ دأب بعض المسؤولين الإيرانيين الرفيعين على التمادي في إطلاق مواقف مشبوهة على قرارات داخلية لبنانية لا تعني الجمهورية الاسلامية بشيء".

واعتبرت الوزارة أنّ "هذه الممارسات المرفوضة لن تقبل بها تحت أي ظرف، وهي لن تسمح لأي طرف خارجي، صديقًا كان أم عدواً، بأن يتحدث باسم شعبها أو أن يدّعي حق الوصاية على قراراتها السيادية".



وقالت الوزارة إنها "تذكر القيادة في طهران بأنّ الأجدر بإيران أن تلتفت إلى قضايا شعبها وتركزّ على تأمين احتياجاته وتطلعاته، بدل التدخّل في أمور لا تخصّها"، وأضافت: " إن مستقبل وسياساته ونظامه السياسي هي قرارات يتخذها اللبنانيون وحدهم، عبر مؤسساتهم الدستورية ، بعيدًا عن أي تدخلات أو إملاءات أو ضغوط أو تطاول".

وختم: "إنّ الدولة اللبنانية ستبقى ثابتة في الدفاع عن سيادتها، وستردّ بما تقتضيه الأعراف على أي محاولة للنيل من هيبة قراراتها أو التحريض عليها".