بعد حادثة وادي زبقين.. سياسيون ورجال دين يعزّون الجيش باستشهاد عسكريين

توالت بيانات التعزية الموجهة لقيادة الجيش إثر الحادثة المؤسفة التي تعرض لها عسكريون، اليوم السبت، في وادي زبقين في الجنوب، حيث وقع انفجار داخل مخزن للأسلحة في المحلة المذكورة خلال مهمة للجيش هناك.

سليمان

رأى الرئيس العماد ميشال سليمان، في بيان، أن "الجيش يدفع مرة جديدة ثمنًا غاليًا من خيرة شبابه دفاعًا عن سيادة وذودًا عن كرامة شعبه"، معتبرا انه "من واجب الجميع التحلي بالمسؤولية التي تقتضي أولًا معرفة كيف وقع التفجير وما هي حيثياته وأسبابه الحقيقية لوضع الأمور في نصابها ومنع كل أنواع الاستنتاجات".



وختم: "تعازينا لقيادة الجيش ولذوي الشهداء الأبرار، على أمل أن يزهر استشهادهم بسط سيادة كامل أراضيها، دولة ليس فيها سلاح غير سلاح جيشها، وليس فيها احتلال لأي شبر من ترابها المقدّس".

سلام

نعى الرئيس تمام سلام، شهداء الجيش، وقال في بيان: " البيان التالي: "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ استشهاد عدد من عناصر الجيش اللبناني الذين قضوا نتيجة الانفجار الأليم في وادي زبقين في مدينة صور واصابة اخرين بجروح، ونتقدم بأحرّ التعازي من ذويهم ورفاق السلاح، سائلين الله أن "يتغمّدهم بواسع رحمته ، وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل".

وأضاف: "لقد قدّموا أرواحهم فداءً للوطن وحفاظًا على أمنه واستقراره، وسيبقى ذكراهم خالدة في قلوب اللبنانيين جميعا".

رجي

كذلك، كتب والمغتربين يوسف رجي عبر منصة "اكس" قائلاً: "كل الرحمة لشهداء الجيش اللبناني والشفاء العاجل للجرحى. تضحياتكم تحمي لبنان وسيادته. ودماؤكم تؤكد صوابية أن يكون الجيش اللبناني هو القوة الشرعية الوحيدة في يد السلطة السياسية لبسط السيادة والاستقرار على كامل الاراضي ".

الحاج

بدوره، كتب وزير الاتصالات شارل الحاج عبر منصة "اكس": "ألف تحية للجيش وشهدائه، إذ هو لا يمّل، رغم تضحياته، من حماية شعبه، ومن القيام بالواجب، حتى لو كلّفه الأمر ما يكلّفه يوميًا من عرق ودماء زكية".

أما النائب أسعد دغرام فقال عبر "آكس": "نتقدم بأحر التعازي من قيادة الجيش وعائلات الشهداء الأبطال الذين بذلوا أرواحهم فداءً للبنان أثناء قيامهم بواجبهم الوطني. إن دماءهم الزكية ستبقى الأمل والرجاء لقيامة لبنان والحفاظ على سيادة الوطن وأمنه. الرحمة لشهدائنا والشفاء العاجل لجرحانا".

صدي

من ناحيته، كتب وزير الطاقة والمياه جو الصدي عبر منصة "اكس": "المجد والخلود لشهداء جيشنا الذي يدفع مرة جديدة ضريبة الدم لقيام الوطن وصون سيادته".

بدر

وأكد النائب نبيل بدر، في بيان، أن "لبنان ودّع اليوم كوكبة من أبطاله في الجيش اللبناني، ارتقوا في مجدل زون وهم يؤدّون أسمى واجباتهم في الذود عن الوطن"، وقال: "قلوبنا مع عائلاتهم المفجوعة، ومع مؤسسة الجيش اللبناني، درع الوطن وسياجه المنيع. رحم الله الشهداء ومنح الجرحى الشفاء العاجل وحفظ لبنان أرضاً وشعباً وجيشاً".

أبي رميا

كذلك، كتب النائب سيمون ابي رميا عبر منصة "إكس": " إنّ استشهاد وجرح أبطال الجيش اللبناني في صور هو وسام شرف وتضحية، ودليل جديد على المؤسّسة العسكرية بحماية الوطن وصون أمنه واستقراره، مهما غلت التضحيات. إننا إذ ننعى هؤلاء الأبطال، نؤكّد وقوفنا إلى جانب الجيش اللبناني، درع الوطن الحصين، ونثمّن تضحياته في مواجهة الأخطار وحماية اللبنانيين جميعاً. رحم الله الشهداء، والشفاء العاجل للجرحى، وحمى الله لبنان وجيشه".

مطر

أيضاً، كتب النائب ايهاب مطر عبر منصة "اكس": "شهادةٌ جديدةٌ يقدّمها جيشنا على مذبح الوطن بدمِ شهدائه الأبرار، الذين سقطوا اليوم وهم يقومون بالواجب على أرض الجنوب. إنّها شهادةٌ بأنّ جيشنا الباسل لا يبخل بشيءٍ في سبيل الدفاع عن كلّ ذرّةٍ من الأرض. العزاءُ لعائلات الشهداء، ولقيادة المؤسّسة العسكريّة، والدعاءُ بالشفاء العاجل للجرحى. المجدُ لأبطال الجيش، الذين يتحمّلون مسؤوليّةً جسيمةً في هذه الظروف الحسّاسة والخطيرة".

مسعد

وعزى النائب شربل مسعد بشهداء الجيش "الذين ارتقوا اليوم وهم يقومون بواجبهم"، وقال في بيان: " يكتبون بدمائهم صفحة شرف جديدة للبنان. تضحياتهم أمانة، وواجبنا الالتفاف حول جيشنا ودعمه ليبقى حصن الوطن المنيع" .

أفرام

وكتب رئيس المجلس التنفيذيّ ل"مشروع وطن الإنسان" النائب نعمة افرام عبر "أكس": "مرّة جديدة، يدفع جيشنا الثمنَ الأغلى في مسيرة تثبيت الاستقرار وتعزيز وجود الدولة، دفاعًا عن لبنان وأمن اللبنانيين. رحم الله الشهداء الذين سقطوا اليوم في صور، وشفاءً عاجلًا للجرحى. ماتوا ليحيا لبنان! دماؤهم أمانةٌ في أعناقنا".

أبو فاعور

ورأى عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور، في بيان، أنه "مرة أخرى وبثمن باهظ من الشهداء والجرحى، يثبت الجيش اللبناني أهليته الوطنية للتضحية وحفظ الوطن وصحة ائتمانه على السيادة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والتعزية للجيش قيادة وافراداً".

مخزومي

أيضاً، كتب النائب فؤاد مخزومي عبر "اكس" قائلاً: "ببالغ الأسف والحزن نعزي المؤسسة العسكرية باستشهاد العسكريين ونتمنى للجرحى الشفاء، ونعزي عائلاتهم، ونطالب بتحقيق يكشف كيفية حصول الحادث الأليم في الجنوب. رهاننا كبير على الجيش والمؤسسات الأمنية، لسحب كل السلاح غير الشرعي وتحقيق السيادة الكاملة".

حبشي

هذا وكتب النائب انطوان حبشي عبر منصة "اكس" قائلاً: "هناك رجالٌ يولدون ليكونوا حراس الوطن، يواجهون الخطر بصدورهم، ويزرعون الأمن في دروبنا بدمائهم. في مجدل زون – وادي زبقين، ارتقى شهداء الجيش اللبناني وهم يحملون شرف الواجب، فصاروا جزءًا من تراب لبنان الطاهر. نتقدّم بأحرّ التعازي من قيادة الجيش ومن عائلات الأبطال الذين كتبوا أسماءهم بسجل التضحية. أنتم الدليل أنّ الجيش هو الضمانة الشرعية الوحيدة لوحدة هذا الوطن وحصنه الأخير. المجد لذكراكم، والدعم كل الدعم لمؤسستنا العسكرية التي تحفظ للبنان كرامته وأمانه".

الخير

وتوجه النائب أحمد الخير، في بيان، بـ"أحر التعازي الى قيادة الجيش وعائلات الشهداء الذين ارتقوا أثناء قيامهم بواجبهم الوطني في وادي زبقين في صور"، مُعتبراً أن "ما جرى يزيدنا ثقة بجيشنا الوطني ليواصل مهامه في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، وحماية لبنان واستقراره من كل المخاطر، وفي طليعتها السلاح غير الشرعي الذي تسبّبت مخازنه بهذه الفاجعة".

وختم: "إنه شرف الوفاء والتضحية من أجل لبنان. المجد والخلود لشهداء الوطن في وادي زبقين، والدعاء بالشفاء العاجل للجرحى الأبطال، وأحرّ التعازي لقيادة الجيش، ولعائلات الشهداء، ولكل اللبنانيين الذين ألمهم هذا المصاب الجلل".

جريصاتي

إلى ذلك، كتب الوزير السابق سليم جريصاتي عبر "اكس": "شهيد تلو شهيد في كل الساحات وبمواجهة كل الأخطار. ‏جيشنا لنا ومنا ونحن له في كل حين".

الطبش

من ناحيتها، كتبت النائبة السابقة رولا الطبش عبر منصة "اكس": "تحية إجلال واكبار لأبطالنا الشهداء الذين كتبوا بدمائهم أعظم معاني البطولة، هؤلاء حملوا السلاح وقابلوا الموت بعنفوان، ليكونوا درعًا حصينًا يحمي الوطن وأهله. لم يهابوا العتمة، بل اختاروا أن يكونوا نورًا يخترق ظلام النفق، فاستشهدوا. السلام على أرواحكم الطاهرة، وعلى أسمائكم التي كتبها المجد بأحرف من نور".

لحود

وتوجّه النائب السابق اميل لحود "بالتعزية الى قيادة الجيش وأهالي الشهداء الستّة الذين سقطوا على أرض الجنوب"، مؤكّداً أنّ "المؤسّسة العسكريّة تبقى هي الجامعة والوطنيّة التي تعمل لمصلحة جميع اللبنانيّين، من دون تمييز، على الرغم من الظروف المعيشيّة والأمنيّة الصعبة، وهي لم تقصّر يوماً في ظلّ الواقع الذي تشهده البلاد منذ سنوات".

وتمنّى لحود، في بيان، "لو تولي الطبقة السياسيّة الاهتمام اللازم بهذه المؤسّسة، بدل زجّها في الصراعات السياسيّة، فتنكبّ على تأمين الدعم المعنوي واللوجستي والمادي لها، لكي تواصل تحمّل الأعباء والمهام الملقاة على كاهلها، وهي كثيرة".



وختم لحود: "رحم الله الشهداء وأعاننا على الطبقة السياسيّة".

أبو زيد

وكتب النائب السابق أمل أبو زيد عبر منصة "أكس": "سلامٌ لدمائكم الطاهرة يا حماة الوطن... إرتقيتم خلال أداء واجبكم الوطني بالحفاظ على أمن البلاد، وسطّرتم أسمى معاني التضحية والفداء".

رحمة

كذلك، كتب النائب السابق اميل رحمة عبر "اكس" قائلاً: "اتوجه من قيادة الجيش ومن اهالي الشهداء بأحر التعازي القلبية واللبنانيون يقفون جميعا مع جيش التضحية والشرف، قيادة وضباطا وعناصر".

التقدمي الإشتراكي

وأكد الحزب التقدمي الإشتراكي، في بيان، أن "الجيش يدفع مرة جديدة يدفع ضريبة الدم خلال مهامه الوطنية"، متقدما من قيادة الجيش ب"أحرّ التعازي بالشهداء الذين سقطوا اليوم في الجنوب أثناء تأديتهم لواجبهم"، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

وشدد الحزب التقدمي الإشتراكي على "ضرورة الالتفاف حول المؤسسة العسكرية والدور الوطني الجامع الذي تقوم به في حفظ الأمن والاستقرار والسلم الاهلي لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة، والبناء على تضحياتها من أجل مستقبل أفضل وبناء دولة جامعة لكل أبنائها".

السوري القومي

ونعى الحزب السوري القومي الاجتماعي، في بيان، شهداء الجيش "الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني في تفجير يحمل في طيّاته بصمات العدوّ بشكل واضح وجلي".

وقال: "إنّ الحزب، إذ يتقدّم من قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء بأحرّ التعازي وأصدق مشاعر المواساة، يؤكّد أنّ دماء شهداء الجيش ستبقى منارةً على درب الدفاع عن لبنان وأمنه واستقراره، وأنّ وحدة الصفّ الوطني هي السدّ المنيع في وجه كلّ المخطّطات التي تستهدف بلدنا"، مشددا على "عمق التلاحم بين الجيش والمقاومة، باعتبارهما ركنين أساسيين في معادلة القوّة التي حمت وتحمي لبنان من العدوان الصهيوني ومن الإرهاب التكفيري على حدّ سواء، ويؤكّد أنّ هذه الدماء الذكيّة تزيدنا إصرارًا على التمسّك بخيار المقاومة والالتفاف حول جيشنا الباسل وحمايته خدمة لوحدة الصفّ واستقرار البلد".

ودعا الحزب إلى "إبعاد شهادة العسكريين عن السجال السياسي والإعلامي الداخلي احترامًا لمشاعر أهاليهم وتضحيات المؤسّسة العسكريّة، ولقطع الطريق على الاستثمار الصهيوني الرخيص بدماء اللبنانيّين".

الخطيب

بدوره، اتصل المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب، بقائد الجيش العماد رودولف هيكل، معزيا بشهداء الجيش الذين سقطوا في الانفجار الذي حصل في وادي بلدة مجدل زون في الجنوب.

وقال: "ننا نعزي انفسنا واللبنانيين جميعا بهذا المصاب الجلل، لأن العسكريين في الجيش اللبناني هم ابناؤنا واخوتنا وفلذات اكبادنا، ويعصرنا الكثير من الألم على فقدهم ،خاصة في ساحة الجنوب الذي يعاني من الاحتلال والعدوان المستمر الذي يحصد يوميا خيرة أبنائنا".

أضاف: "اننا اذ نترحم على الشهداء، نتمنى للجرحى الشفاء العاجل، ونشد على ايدي اهالي الشهداء والجرحى العسكريين، ضارعين الى المولى ان يتغمد الشهداء بواسع رحمته وان يسكنهم فسيح جنانه".

دار الفتوى - البقاع

وتقدمت دار الفتوى في البقاع من المؤسسة العسكرية ومن الوطن كله بـ"خالص العزاء بشهداء المؤسسة العسكرية والوطن"، مؤكدة ما جاء في بيان مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي أعرب عن تعازيه لقائد الجيش العماد رودولف هيكل ولاهالي الشهداء.

وأكد بيان الدار انّ "المؤسسة العسكرية حامية أمن الوطن والمواطن ستبقى هي الملاذ الآمن والحصن المنيع للبنانيين جميعا والدفاع عن لبنان وشعبه"، وأضاف: "إن التضحيات التي تقوم بها قيادة الجيش ضباطا وعناصر من اجل وطنهم هي علامة مضيئة في تاريخ لبنان".

شيخ العقل

وتقدّم شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز سامي أبي المنى بالتعازي "من اللبنانيين وقيادة الجيش وعائلات الشهداء، الذين سقطوا اليوم في مجدل زون الجنوب، اثناء تأدية مهمتهم العسكرية على درب تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي الغاشم"، متمنيا "للجرحى الشفاء العاجل".



وإذ حيّا أبي المنى في تصريح "الجيش الذي يدفع بتضحيات ابنائه الثمن مرة جديدة اليوم"، دعا الجميع الى "الالتفاف حوله، باعتباره صمّام الأمان بوجه التحديات، وحامي وحدة الوطن ومؤسساته، وحافظ الأمن والاستقرار والسلم الاهلي، في مرحلة دقيقة استثنائية تمر به بلادنا، وتتطلب توفير التضامن المطلوب والثقة به، والبناء على تلك التضحيات، لقيام الدولة التي يتطلّع إليها الجميع".

الرفاعي

أيضاً، تقدم مفتي محافظة بعلبك الهرمل الشيخ بكر الرفاعي من قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وأهالي شهداء الجيش بأحر التعازي، متمنيا الشفاء للجرحى، ومؤكدا على مضمون بيان مفتي الجمهورية اللبنانية.



وقال في بيان: "المؤسسة العسكرية حامية أمن الوطن والمواطن ستبقى هي الملاذ ألآمن والحصن المنيع للبنانيين جميعاً والدفاع عن لبنان وشعبه، والتضحيات التي تقوم بها قيادة الجيش ضباطاً وعناصر من أجل وطنهم هي علامة مضيئة في تاريخ لبنان".





المجلس التنفيذي للرابطة المارونية

وتقدّم المجلس التنفيذي للرابطة المارونية بالتعزية من المؤسسة العسكرية وعائلات شهداء الجيش الذين ارتقوا على مذبح الوطن أثناء قيامهم بواجبهم في تثبيت سيادة الدولة على جميع أراضيها.

وأكد المجلس في بيان، أن "المرحلة الراهنة تتطلب أكثر من أي وقت مضى التضامن مع الجيش والوقوف الى جانبه ومناشدة المجتمع الدولي دعمه ليقوم بالمهام الملقاة على عاتقه في تطبيق مقتضيات القرار 1701 ووقف الأعمال العدائية".

واعتبر أن "اللبنانيين يتوقون الى مرحلة من الاستقرار، وهو ما يتطلب من الجميع الالتزام بسقف الدولة وقراراتها، لتنطلق صفحة جديدة من التعافي على الصعد كافة".

قنصلية النيبال

وأعربت القنصلية العامة لنيبال في لبنان، في بيان، عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى قيادة الجيش اللبناني وعائلات الشهداء الأبطال الذين ارتقوا أثناء أداء واجبهم الوطني.

وأكد القنصل العام الفخري الشيخ محمد وسام غزيل "تضامن القنصلية الكامل مع الجيش اللبناني، المؤسسة الوطنية الجامعة"، مثمّنًا "التضحيات الجسام التي يقدمها لحماية أمن لبنان وسيادته".

واختتم البيان بـ"الدعاء للضحايا بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان"، سائلاً الله أن "يحفظ لبنان وجيشه من كل مكروه".

أبو كسم

أيضاً، تقدم مدير المركز الكاثوليكي للإعلام المونسنيور عبدو أبو كسم من قيادة الجيش وعلى رأسها العماد رودولف هيكل بـ"أحر التعازي باستشهاد خيرة الجنود"، وتمنى الشفاء للجرحى، وقال: "سلام على دم روى تراب لبنان فأنبت عزة وكرامة...استشهدتم لكن صدى تضحياتكم باق في قلب الوطن. عزاؤنا لعائلاتكم ولرفاق السلاح".

الهيئة الوطنية لشؤون المرأة

تتقدّم الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعازي إلى أمّهات وآباء وعائلات الشّهداء من الجيش اللبناني الذين سقطوا في منطقة مجدل زون، وادي زبقين في قضاء صور، وتتمنى للجرحى الشفاء العاجل.



أيضاً، توجهت الهيئة إلى قيادة الجيش وأفراده بـ"تحية تقدير وإجلال لتضحياتهم في سبيل الدّفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره"، وتسأل الله أن "يسكن الشّهداء فسيح جناته ويمنح ذويهم نعمة الصّبر وثبات الإيمان".

نقيب المهندسين في

ورأى نقيب المهندسين في بيروت فادي حنا، في بيان، أن استشهاد كوكبة من شهداء الجيش اللبناني في ميدان الشرف والبطولة دفاعًا عن الوطن وأمنه وسيادته، هو تضحية جليلة يقدمها الجيش، ونبراس يُضيء درب الكرامة والعنفوان، ويؤكد أن للوطن رجالًا لا يتراجعون أمام الخطر، بل يتقدمون بصدورهم ليحموه من كل تهديد".

وإذ تقدّم بـ"أحرّ التعازي إلى قيادة الجيش، وإلى عائلات الشهداء الأبطال"، أكد "وقوفنا الكامل خلف المؤسسة العسكرية، الحصن المنيع لهذا الوطن، والضامن الوحيد لوحدته واستقراره".

حزب الرامغافار

عبّرت الهيئة التنفيذية في حزب الرامغافار، في بيان رسمي، عن بالغ الحزن والأسى إثر استشهاد أبطال الجيش اللبناني، متوجهة بأحر التعازي القلبية لقيادة الجيش ولعوائل الشهداء الأبرار.



وأكد البيان أن تضحيات الجنود هي أعظم دليل على الوفاء والعزة، وسام يزين صدر لبنان، ويثبت أن راية العزة والشرف ستظل مرفوعة بفضل دماء الشهداء وتضحيات رفاقهم في السلاح.



وختمت الهيئة عهداً بأن تبقى ذكرى الشهداء خالدة في وجدان الشعب اللبناني، مع التمسك بالجيش كحامي للسلم والسيادة والكرامة، داعية الله أن يرحم الشهداء ويحمي لبنان وجيشه الباسل.

السحمراني

كما عزى مسؤول الشؤون العربية والخارجية والدينية في المؤتمر الشعبي اللبناني، البروفيسور أسعد السحمراني، قائد الجيش اللبناني وشهداءه الأبطال في بيان رسمي.



وقال السحمراني: "نشاطركم الأسى والعزاء بالشهداء الأبطال من صفوف الجيش اللبناني، وندعو الله تعالى أن يشفي الجرحى ويعافيهم، مع المواساة والتضامن الكامل مع عوائل الشهداء والجرحى".



وأشار إلى أن الجيش اللبناني جسّد شعار "التضحية" في محطات واستحقاقات كثيرة، منها ما حدث مؤخراً، مؤكداً تجديد الثقة بجيش لبنان ودوره الوطني في مقاومة العدو الصهيوني وأطماعه، بالإضافة إلى دوره في حفظ السلم الأهلي.



ودعا إلى تكامل قوى المجتمع الوطني الحيّة مع الجيش في مواجهة العدوان الصهيوني المدعوم من الغرب الأطلسي.



وختم بيانه مؤكداً أن "الجيش اللبناني هو مؤسسة الوطن الضامنة للأمن والاستقرار، وارتقاء الشهداء هو عزّة وكرامة، لذا نبارك بارتقاء الشهداء الأبرار".

حزب النجادة

وقدّم حزب النجادة برئاسة محمد فيومي أسمى آيات التعزية والمواساة للمؤسسة العسكرية اللبنانية وقيادتها، وضباطها وأفرادها، ولعائلات شهداء الجيش اللبناني الأبطال الذين ارتقوا في جنوب لبنان أثناء أداء واجبهم الوطني. وأكد الحزب أن تضحيات الشهداء ستظل مشاعل نور تهدي طريق السيادة والحرية.



وشدد الحزب على أن وحدة الصف خلف الجيش تمثل الضمانة الحقيقية لحماية سيادة لبنان وصون كرامته الوطنية في وجه كل اعتداء واحتلال. وأضاف أن الجيش سيبقى الحصن المنيع وسياج الوطن مهما اشتدت التحديات، وأن راية الوطن لن تنكسر ما دام فيه رجال يكتبون المجد بدمائهم الطاهرة.

اتحاد جمعيات العائلات البيروتية



أكد "اتحاد جمعيات العائلات البيروتية" أن الجيش اللبناني يواصل بذل الغالي والنفيس من أجل تحرير لبنان وبنائه واستقراره، مشيراً إلى أن استشهاد ستة جنود صامدين اليوم في جنوب لبنان هو دليل إضافي على تضحيات الجيش الباسل في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وحماية الوطن بأكمله.



وفي بيان أصدره الاتحاد، وصف الحادثة بأنها لحظة حزينة لكل لبناني، داعياً الجميع للوقوف خلف الجيش وقيادته التي تعمل من أجل حماية لبنان واستقراره. وشدد البيان على أن الجيش هو السلاح الشرعي والوحيد للدولة، الذي يقاتل أعداء لبنان لصالح كل اللبنانيين.



وتقدم الاتحاد بالتعازي الحارة إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة فخامة الرئيس جوزاف عون، ورئيس الحكومة نواف سلام، وقائد الجيش العماد رودولف عيبال، وذوي الشهداء، سائلاً الله أن يرحم الشهداء ويشفي الجرحى ويعيدهم سريعاً لممارسة واجبهم الوطني، متمنياً أن تكون تضحياتهم فاتحة لتحرير الجنوب وتثبيت حضور الدولة في كل لبنان.