لبنان

من دولة عربية.. 200 مليون دولار للكهرباء في لبنان

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:30
قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنَّ دولة قطر أظهرت دعماً للبنان خصوصاً في مجال الطاقة.
وأشارت المعلومات إلى أنَّ الجانب القطري وافق على مبلغ 200 مليون دولار للكهرباء، موضحة أن البحث جارٍ حول كيفية صرف هذا المبلغ.

لبنان

إقتصاد

