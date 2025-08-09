من دولة عربية.. 200 مليون دولار للكهرباء في لبنان

قالت معلومات صحفية، اليوم السبت، أنَّ أظهرت دعماً للبنان خصوصاً في مجال الطاقة.

وأشارت المعلومات إلى أنَّ الجانب وافق على مبلغ 200 مليون دولار للكهرباء، موضحة أن البحث جارٍ حول كيفية صرف هذا المبلغ.