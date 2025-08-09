الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي

كتب عبر منصة "آكس" قائلاً: "مرة جديدة، يدفع أبطال ضريبة دمائهم الزكية دفاعًا عن وسيادته وحماية حدوده".

أضاف: "سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار، وحصن الوطن المنيع في وجه الفتن، والحامي الوحيد لحدوده".



وختم: "نسأل الله لشهداء الجيش الأبرار، والصبر والسلوان لعائلاتهم، والشفاء العاجل للجرحى".