Advertisement

لبنان

الحريري: سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي

Lebanon 24
09-08-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1402850-638903693438602136.jpg
Doc-P-1402850-638903693438602136.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب الرئيس سعد الحريري عبر منصة "آكس" قائلاً: "مرة جديدة، يدفع أبطال الجيش اللبناني ضريبة دمائهم الزكية دفاعًا عن لبنان وسيادته وحماية حدوده".
Advertisement
 
 
أضاف: "سيبقى الجيش صمام الأمان في صون السلم الأهلي والاستقرار، وحصن الوطن المنيع في وجه الفتن، والحامي الوحيد لحدوده".

وختم: "نسأل الله الرحمة لشهداء الجيش الأبرار، والصبر والسلوان لعائلاتهم، والشفاء العاجل للجرحى".
 
 
مواضيع ذات صلة
بهاء الحريري: الجيش هو صمام الأمان
lebanon 24
10/08/2025 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريرك الأرمن الكاثوليك في عيد الجيش: تبقى صمّام أمان للبنان وحصناً منيعاً في وجه التحديات
lebanon 24
10/08/2025 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
الحريري يشكر شعبة المعلومات: صمّام أمان الوطن
lebanon 24
10/08/2025 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
"قل لا للعنف": الجيش صمّام الأمان في وجه الانقسام والفوضى
lebanon 24
10/08/2025 01:03:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:56 | 2025-08-09
16:55 | 2025-08-09
16:30 | 2025-08-09
16:27 | 2025-08-09
16:11 | 2025-08-09
16:06 | 2025-08-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24