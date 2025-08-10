نائب "سيادي" يساير "الحزب": لن نسير من دون موافقتكم

Advertisement

واشار النواب الى أن "سعادته بعدما كان في الأسابيع الماضية رأس حربة في هذا الملف ويقارع زملاءه من أجله، خفت حسه هذا الأسبوع وقام بمداخلة توجه فيها بالتحديد الى " " قائلاً لهم: "لا يظن أحد أننا نريد أن نسير في بند إقتراع المغتربين بالقوة أو دون موافقتكم أو الإجماع النيابي الكلي عليه، فأنتم مكون أساسي وإذا كان هذا البند يشكل لكم حساسية في الخارج ومع جمهوركم سنجد صيغة لتخطي العقبات، على طريقة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، أي نقوم بإلغاء بند النواب الستة من القانون، ومن يريد الإقتراع لـ128 نائبا فليأتي الى إذا إستحال علينا إقتراع المغتربين في بلدانهم لـ128 نائباً".المصدر لفت الى أن خطاب هذا النائب جاء على أساس عدم حشر "المكون الشيعي" في هذه المرحلة، فيكفيه قرار الحكومة بحصرية السلاح ، ولا ينقصه اليوم تراجع إضافي في ملف إقتراع المغتربين .