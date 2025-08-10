31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
31
o
صيدا
33
o
جونية
35
o
النبطية
38
o
زحلة
38
o
بعلبك
22
o
بشري
32
o
بيت الدين
30
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
نائب "سيادي" يساير "الحزب": لن نسير من دون موافقتكم
Lebanon 24
10-08-2025
|
01:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
لاحظ عدد من النواب خلال مشاركتهم الأربعاء الماضي في جلسة
اللجنة البرلمانية
المعنية بدراسة تعديل قانون الإنتخاب الى أن نائباً حزبياً "سيادياً" ورئيس لجنة أساسية في مجلس النواب خفض لهجته كثيراً في ما خص بند إنتخاب المغتربين.
Advertisement
واشار النواب الى أن "سعادته بعدما كان في الأسابيع الماضية رأس حربة في هذا الملف ويقارع زملاءه من أجله، خفت حسه هذا الأسبوع وقام بمداخلة توجه فيها بالتحديد الى "
الثنائي
الشيعي
" قائلاً لهم: "لا يظن أحد أننا نريد أن نسير في بند إقتراع المغتربين بالقوة أو دون موافقتكم أو الإجماع النيابي الكلي عليه، فأنتم مكون أساسي وإذا كان هذا البند يشكل لكم حساسية في الخارج ومع جمهوركم سنجد صيغة لتخطي العقبات، على طريقة لا يموت الديب ولا يفنى الغنم، أي نقوم بإلغاء بند النواب الستة من القانون، ومن يريد الإقتراع لـ128 نائبا فليأتي الى
لبنان
إذا إستحال علينا إقتراع المغتربين في بلدانهم لـ128 نائباً".
المصدر لفت الى أن خطاب هذا النائب جاء على أساس عدم حشر "المكون الشيعي" في هذه المرحلة، فيكفيه قرار الحكومة بحصرية السلاح ، ولا ينقصه اليوم تراجع إضافي في ملف إقتراع المغتربين .
مواضيع ذات صلة
الأسمر: الرد اللبناني يساير "الحزب"... ونطالب بجدول زمني واضح لتسليم السلاح
Lebanon 24
الأسمر: الرد اللبناني يساير "الحزب"... ونطالب بجدول زمني واضح لتسليم السلاح
10/08/2025 12:10:23
10/08/2025 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب "الحزب" يصعّد قبل جلسة الغد: "طويلة على رقبتن"
Lebanon 24
نائب "الحزب" يصعّد قبل جلسة الغد: "طويلة على رقبتن"
10/08/2025 12:10:23
10/08/2025 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الجميل استقبل لودريان: لضرورة انسحاب إسرائيل وسحب سلاح "الحزب" لضبط سيادة لبنان
Lebanon 24
الجميل استقبل لودريان: لضرورة انسحاب إسرائيل وسحب سلاح "الحزب" لضبط سيادة لبنان
10/08/2025 12:10:23
10/08/2025 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
توافق بين عون وبري على الرد و"الحزب" يطالب بـ "تظهير موقف قوي وسيادي"
Lebanon 24
توافق بين عون وبري على الرد و"الحزب" يطالب بـ "تظهير موقف قوي وسيادي"
10/08/2025 12:10:23
10/08/2025 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
خاص
رادار لبنان24
تابع
قد يعجبك أيضاً
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
Lebanon 24
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
05:00 | 2025-08-10
10/08/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جشي: نحن لا نرضى الذل
Lebanon 24
جشي: نحن لا نرضى الذل
05:02 | 2025-08-10
10/08/2025 05:02:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
Lebanon 24
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
04:50 | 2025-08-10
10/08/2025 04:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
Lebanon 24
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
04:44 | 2025-08-10
10/08/2025 04:44:49
Lebanon 24
Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
Lebanon 24
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
04:33 | 2025-08-10
10/08/2025 04:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
Lebanon 24
شهداء للجيش... هذا ما حصل في وادي زبقين (فيديو)
06:51 | 2025-08-09
09/08/2025 06:51:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
Lebanon 24
نقلة نوعية في قطاع النقل العام.. قريباً في شوارع بيروت تاكسي بـ 50 ألف ليرة فقط! (فيديو)
09:30 | 2025-08-09
09/08/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:00 | 2025-08-10
الأنظار على الجيش.. إتصالات وخُطط منتظرة
05:02 | 2025-08-10
جشي: نحن لا نرضى الذل
04:50 | 2025-08-10
قرطبا تتألق في صيف 2025.. انطلاق المهرجانات وسط أجواء فنية وتراثية
04:44 | 2025-08-10
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
04:33 | 2025-08-10
للمواطنين.. إليكم هذا البيان من مؤسسة مياه لبنان الجنوبي
04:26 | 2025-08-10
كبارة: الجيش هو الضامن والحامي الوحيد
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 12:10:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24