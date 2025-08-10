عبر برّي.. رسالة من محمد رعد

كانت لافتة العبارة التي قالها رئيسُ كتلة "الوفاء للمقاومة" لرئيس مجلس النواب ، خلال حلقة تلفزيونية، الجمعة، وهي على النحو التالي: "حتى إذا توفي ، سننتخبه رئيساً للمجلس النيابي".

فعلياً، فإن العبارة التي قالها رعد أثارت موجة من الردود التي ألمحت إلى أنّ تلك العبارة تحملُ رسالة سياسية مفادها أن "تحالف وحزب الله سيبقى راسخاً مهما حصل".

المسألة هذه يعتبرها "الحزب" مفصلية بالنسبة له، ذلك أن اقترابه من "أمل" والحفاظ على التحالف التاريخي معها، يُثبّت مكاسبهما السياسية ويُساهم أيضاً بإرساء استقرارٍ شعبي على صعيد الطائفة الشيعيّة.