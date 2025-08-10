Advertisement

لبنان

عبر برّي.. رسالة من محمد رعد

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-08-2025 | 02:45
A-
A+

Doc-P-1402982-638904161093298054.PNG
Doc-P-1402982-638904161093298054.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كانت لافتة العبارة التي قالها رئيسُ كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لرئيس مجلس النواب نبيه بري، خلال حلقة تلفزيونية، الجمعة، وهي على النحو التالي: "حتى إذا توفي الرئيس بري، سننتخبه رئيساً للمجلس النيابي".
Advertisement
 
فعلياً، فإن العبارة التي قالها رعد أثارت موجة من الردود التي ألمحت إلى أنّ تلك العبارة تحملُ رسالة سياسية مفادها أن "تحالف حركة أمل وحزب الله سيبقى راسخاً مهما حصل".
 
المسألة هذه يعتبرها "الحزب" مفصلية بالنسبة له، ذلك أن اقترابه من "أمل" والحفاظ على التحالف التاريخي معها، يُثبّت مكاسبهما السياسية ويُساهم أيضاً بإرساء استقرارٍ شعبي على صعيد الطائفة الشيعيّة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
قاسم: وصلتنا رسالة من غزة عبر أحد ما في لبنان وكانت رسالة من الشهيد محمد الضيف شخصيا
lebanon 24
10/08/2025 12:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
"حتى إذا توفى رح ننتخبه".. كلام من محمد رعد عن الرئيس بري
lebanon 24
10/08/2025 12:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
شاهدوا.. صورة لنصرالله بين لودريان ومحمد رعد
lebanon 24
10/08/2025 12:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع ردًا على النائب محمد رعد: السلاح الوحيد هو سلاح الدولة وما قمنا به كان لمنع حزب الله من الانتحار وأوّل من سيستفيد من قرار الحكومة ستكون بيئة حزب الله
lebanon 24
10/08/2025 12:11:03 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-10
05:02 | 2025-08-10
04:50 | 2025-08-10
04:44 | 2025-08-10
04:33 | 2025-08-10
04:26 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24