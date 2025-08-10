Advertisement

لبنان

نائب "قوّاتي" يُهاجم عراقجي: "حل عنّا"

Lebanon 24
10-08-2025 | 03:25
A-
A+
Doc-P-1402992-638904184225063134.jpg
Doc-P-1402992-638904184225063134.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم عبر "أكس": "نظام الملالي المأزوم والمُحرَج والمهزوم يسعى لبث الفوضى في لبنان وسوريا، وبدل ان يُحجِم عن ظلم شعبه ويُوقف الاعدامات للشباب الايراني المُطالب بالحرّيات، يحاول ان يستخدم شعوب المنطقة ذخيرة لمؤامراته الخبيثة. عراقجي (وزير خارجية إيران) اهتم ببلدك المُنهك وحلّ عنّا".
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نائب "القوّات" لأمين عام "حزب الله": repeat after me
lebanon 24
10/08/2025 12:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تهاجم مؤتمر الأمم المتحدة حول حل الدولتين: "مسرحية دعائية"
lebanon 24
10/08/2025 12:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب دعوته لـ"محاكمة مسؤولين".. هذا ما حلّ بـ"نائب" في إسرائيل
lebanon 24
10/08/2025 12:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "سيادي" يساير "الحزب": لن نسير من دون موافقتكم
lebanon 24
10/08/2025 12:11:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:00 | 2025-08-10
05:02 | 2025-08-10
04:50 | 2025-08-10
04:44 | 2025-08-10
04:33 | 2025-08-10
04:26 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24