نائب "قوّاتي" يُهاجم عراقجي: "حل عنّا"

كتب عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب عبر "أكس": "نظام الملالي المأزوم والمُحرَج والمهزوم يسعى لبث الفوضى في وسوريا، وبدل ان يُحجِم عن ظلم شعبه ويُوقف الاعدامات للشباب الايراني المُطالب بالحرّيات، يحاول ان يستخدم شعوب المنطقة ذخيرة لمؤامراته الخبيثة. (وزير خارجية إيران) اهتم ببلدك المُنهك وحلّ عنّا".

