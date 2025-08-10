احذروا التعرّض لأشعة الشمس.. موجة الحر مستمرة وهذه توقعات الطقس

يتأثر والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة تؤدي الى ارتفاع بدرجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلاتها الموسمية بحدود العشر درجات في المناطق الداخلية مع رطوبة مرتفعة في المناطق الساحلية ويستمر تأثيرها طيلة الاسبوع المقبل حيث تبدأ بالانحسار تدريجياً بدءاً من يوم الجمعة.

تحذير: من التعرض لأشعة الشمس فترة الظهيرة ومن خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية.



الأحد: غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ضباب كثيف على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرعلى الساحل مع احتمال تساقط رذاذ خفيف شمال البلاد في الفترة المسائية .

الإثنين: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الجبال والداخل بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع رطوبة مرتفعة مما يزيد من الشعور بالحرَ .

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالاًمع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال بينما ترتفع على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة .

الأربعاء: قليل الغيوم مع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الموسمية وارتفاع بنسبة الرطوبة كما تنشط الرياح أحياناً .



الرياح السطحية:غربية الى جنوبية غربية ، سرعتها بين ٨و ٢٥كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، يسوء على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل:

بين: ٦٥و٨٥ %.

حال البحر: منخفض الى متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٣٠°م.

الضغط الجوي: ١٠١٠ HPA

أي ما يعادل: ٧٥٨ ملم زئبق

ساعة : ٠٥:٥٥

ساعة غروب الشمس: ١٩:٢٩