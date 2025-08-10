31
لبنان
جعجع: ربحنا معركة وجود الدولة في لبنان والقرار الأساسي "اتّخذ"
Lebanon 24
10-08-2025
|
04:44
أكّد
رئيس حزب
"القوّات اللبنانيّة"
سمير جعجع
أن "
القرار الأساسي في
لبنان
قد اتُّخذ وينصُّ على أنهُ لا تنظيمات مسلحة غير شرعية في لبنان"، وأضاف: "قد يأخذ التنفيذ أشهراً طويلة، لكن الأمر أصبح على طريق التنفيذ، ولم يعد فكرة للمستقبل، بل واقعاً حاضراً".
وتابع: "معركة وجود الدولة في لبنان ربحناها، ومعركة حريتنا وكرامتنا ربحناها، ومعركة عدم تغيير وجه لبنان ربحناها، ولبنان سيعود كما تعرفون. يجب ألا ننسى أن الدفع الأساسي في المنطقة العربية والعالم يسير في هذا الاتجاه، ولا شيء يوحي بأن الأحداث ستأخذ منحى مختلفاً".
كلام جعجع جاء خلال لقائه وفداً كبيراً من الإنتشار القواتي، في المقر العام للحزب في معراب، في حضور: عضو الهيئة التنفيذيّة جوزيف جبيلي، الامين العام للحزب إميل مكرزل، الأمين المساعد لشؤون الإنتشار النائب السابق عماد واكيم، المفتش العام في الحزب إدغار مارون، منسقي مناطق الإنتشار في حزب "القوّات اللبنانيّة"، المونسينيور بيار ميشال القزي، عدد من
أعضاء المجلس
المركزي ورؤساء مراكز الإنتشار.
واعتبر أن "من أهم المكاسب للبنان في السنوات العشرين الأخيرة، من بين كل ما ترونه، هو وجود مجموعة اسمها القوّات
اللبنانية
"، وقال: "انظروا إلى أميركا مثلاً، من دون الجمهوريين والديمقراطيين، هل كانت أميركا ستكون كما هي؟ العمل السياسي أساسه الأحزاب".
وتابع: "صحيح أن هناك مؤسسات عدة في المجتمع تؤدي دورها على أفضل وجه، على غرار رجال الأعمال، مع أن البعض لا يحبهم، ويسميهم غيلان المال، لكن من دون رجال أعمال ناجحين لا يوجد مجتمع. هم الذين ينشئون المؤسسات، ويوفرون فرص العمل، سواء بأجور أكثر أو أقل، وهذه تفاصيل تتم معالجتها حيث يجب أن تعالج".
وأشار إلى أنه "في هاتين السنتين، تحقق حلم بأوجه متعددة"، وأضاف: "من كان يقول إن
بشار الأسد
سيسقط في
سوريا
بالشكل الذي سقط به؟
الأسد
، في عز أيامه، قيل لنا إنه لن يسقط. منذ انطلاق الثورة
السورية
، العالم كله قال إن الأسد لن يسقط. وفي النهاية، عندما انتهت الثورة السورية تقريباً ما بين سنة 2015 أو 2016 قال الجميع: "أرأيتم؟ انتهت الثورة وبقي الأسد. أما أنا، فبقيت أقول: لا، الأسد لا يمكن أن يبقى. وفي النهاية، وبعدما
دارت
الأمور دورتها، رحل الجميع، ورحل الأسد، وبقينا نحن. علينا أن نأخذ من هذه التجربة العبرة كي نستمر. الآن، الدنيا مفتوحة أمامنا، لكن يجب أن نتذكر دائماً الأوقات الصعبة".
