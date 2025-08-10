31
o
بيروت
33
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
34
o
النبطية
36
o
زحلة
35
o
بعلبك
24
o
بشري
31
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
المفتي طالب يدعو إلى احترام أرواح كل الشهداء
Lebanon 24
10-08-2025
|
05:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
اعتبر المفتي
الشيخ أحمد
طالب، اليوم الأحد، أن "أخطر ما يواجهه اللبنانيون في هذه المرحلة هو الدخول في نفق الفتنة والانجرار الى ما يريده العدو من
صدام
داخلي يأخذ البلد الى متاهات الفوضى وانزلاقات التدمير الذاتي".
Advertisement
وأشار الى أن "نقطة الضوء التي لا يزال البلد يعيش في ظلها وسط كل هذا الركام الذي خلّفته الحرب تتمثّل في وحدة اللبنانيين وعدم انجرارهم الى الفخ الذي نُصب لهم ، رغم الخطاب المستفز والتحريض ضد فئة يشهد لها الجميع بوطنيتها وبتضحياتها الكبرى في سبيل وحدة البلد والناس وسعيها الدائم للحوار حتى في ظل الخلافات وتعدد وجهات النظر حيال الأحداث الخطيرة التي تجري في
لبنان
والمنطقة من حولنا".
وشدد على أن "السقف الذي ينبغي أن يتفق عليه الجميع في لبنان هو حماية الاستقرار والوحدة الداخلية والدخول في حوار
جامع
يقود للدولة القوية العادلة وهو ما نعتقد أن المساحة الزمنية لا تزال متاحة امامه وأن من هم في المواقع الأساسية لن يعدموا وسيلة لتحقيقه على الرغم من ضبابية المشهد الذي نعيشه في هذه الأيام".
وخلص الى تأكيد أن "لبنان لا يفتقد الى أهل
الحكمة
والصلاح ومن يعمل دائما لكي يأخذ البلد الى شاطىء الأمان ويجنّبه من كل ما يخطط له أولئك الذين ينفخون في بوق الفتنة".
واشار الى أن "الطريق الى المخارج مفتوح وأن الحوار البنّاء لا يعدم الوسيلة لذلك".
ودعا طالب الى "احترام أرواح كل
الشهداء
لا سيما الذين سقطوا بالأمس والسعي الحقيقي لبلسمة جراحات كل اللبنانيين في العمل للوحدة وصون الاستقرار الداخلي كقاعدة لا تقبل اي جدال بعد فإن العدو لا يزال يتربّص بنا وأطماعه هي كل لبنان وكل اللبنانيين".
مواضيع ذات صلة
رئيس المجلس الأوروبي: أدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي والسلامة النووية
Lebanon 24
رئيس المجلس الأوروبي: أدعو كل الأطراف إلى ضبط النفس واحترام القانون الدولي والسلامة النووية
10/08/2025 18:32:23
10/08/2025 18:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي طالب: لموقف عربي ولبناني موحد لأن الجميع مهدد
Lebanon 24
المفتي طالب: لموقف عربي ولبناني موحد لأن الجميع مهدد
10/08/2025 18:32:23
10/08/2025 18:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
المفتي عبدالله معزيا قائد الجيش: دماء الشهداء ستبقى حافزًا لمواصلة الصمود في وجه العدوّ
Lebanon 24
المفتي عبدالله معزيا قائد الجيش: دماء الشهداء ستبقى حافزًا لمواصلة الصمود في وجه العدوّ
10/08/2025 18:32:23
10/08/2025 18:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الشهداء في الجزائر عربون تقدير واحترام لتضحياتهم
Lebanon 24
الرئيس عون وضع إكليلاً من الزهر على ضريح الشهداء في الجزائر عربون تقدير واحترام لتضحياتهم
10/08/2025 18:32:23
10/08/2025 18:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
Lebanon 24
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:19 | 2025-08-10
10/08/2025 11:19:48
Lebanon 24
Lebanon 24
النائب عبود بحث والسفير السعودي بالأوضاع
Lebanon 24
النائب عبود بحث والسفير السعودي بالأوضاع
11:16 | 2025-08-10
10/08/2025 11:16:20
Lebanon 24
Lebanon 24
في آخر تصريح له.. هذا ما قاله نتنياهو عن لبنان
Lebanon 24
في آخر تصريح له.. هذا ما قاله نتنياهو عن لبنان
11:11 | 2025-08-10
10/08/2025 11:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان من مختار كفردبيان عن الحريق.. إليكم مضمونه
Lebanon 24
بيان من مختار كفردبيان عن الحريق.. إليكم مضمونه
11:06 | 2025-08-10
10/08/2025 11:06:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الخازن: الدولة هي الضمانة لكل اللبنانيين
Lebanon 24
الخازن: الدولة هي الضمانة لكل اللبنانيين
10:48 | 2025-08-10
10/08/2025 10:48:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
Lebanon 24
"لا كهرباء".. معمل في لبنان "خارج الخدمة"
03:20 | 2025-08-10
10/08/2025 03:20:28
Lebanon 24
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
Lebanon 24
"معلومات أولية" عن حادثة "مخزن مجدلزون".. ماذا تقول الروايات؟
14:49 | 2025-08-09
09/08/2025 02:49:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
Lebanon 24
بالفيديو: عمّال غادروا لبنان… وورش توقفت
15:00 | 2025-08-09
09/08/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
Lebanon 24
صورٌ ونبذة عنهم.. هؤلاء هم شهداء الجيش إثر حادثة زبقين
11:46 | 2025-08-09
09/08/2025 11:46:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
Lebanon 24
تحدّث عن "مؤامرة".. تحذير من جنبلاط!
14:15 | 2025-08-09
09/08/2025 02:15:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
11:19 | 2025-08-10
ماذا فعلت الرطوبة والحرارة بالشبكة؟ بيان مهم من "كهرباء لبنان"
11:16 | 2025-08-10
النائب عبود بحث والسفير السعودي بالأوضاع
11:11 | 2025-08-10
في آخر تصريح له.. هذا ما قاله نتنياهو عن لبنان
11:06 | 2025-08-10
بيان من مختار كفردبيان عن الحريق.. إليكم مضمونه
10:48 | 2025-08-10
الخازن: الدولة هي الضمانة لكل اللبنانيين
10:32 | 2025-08-10
الجيش شيّع شهداءه الخمسة بحضور رسمي وشعبي (صور)
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
10/08/2025 18:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
10/08/2025 18:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
10/08/2025 18:32:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24