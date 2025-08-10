المفتي طالب يدعو إلى احترام أرواح كل الشهداء

Advertisement

وأشار الى أن "نقطة الضوء التي لا يزال البلد يعيش في ظلها وسط كل هذا الركام الذي خلّفته الحرب تتمثّل في وحدة اللبنانيين وعدم انجرارهم الى الفخ الذي نُصب لهم ، رغم الخطاب المستفز والتحريض ضد فئة يشهد لها الجميع بوطنيتها وبتضحياتها الكبرى في سبيل وحدة البلد والناس وسعيها الدائم للحوار حتى في ظل الخلافات وتعدد وجهات النظر حيال الأحداث الخطيرة التي تجري في والمنطقة من حولنا".وشدد على أن "السقف الذي ينبغي أن يتفق عليه الجميع في لبنان هو حماية الاستقرار والوحدة الداخلية والدخول في حوار يقود للدولة القوية العادلة وهو ما نعتقد أن المساحة الزمنية لا تزال متاحة امامه وأن من هم في المواقع الأساسية لن يعدموا وسيلة لتحقيقه على الرغم من ضبابية المشهد الذي نعيشه في هذه الأيام".وخلص الى تأكيد أن "لبنان لا يفتقد الى أهل والصلاح ومن يعمل دائما لكي يأخذ البلد الى شاطىء الأمان ويجنّبه من كل ما يخطط له أولئك الذين ينفخون في بوق الفتنة".واشار الى أن "الطريق الى المخارج مفتوح وأن الحوار البنّاء لا يعدم الوسيلة لذلك".