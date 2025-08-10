عودة: ننجو من الغرق إذا سلمنا أمرنا لدولتنا

Advertisement

ترأس متروبوليت وتوابعها للروم قداس الاحد في ، بحضور حشد من المؤمنين.وقال في عظته: "إن آمنا أن بلدنا، وأطعنا دستوره، وطبقنا قوانينه، ووضعنا ثقتنا في دولتنا وسلمناها أمرنا، وطلبنا منها الإمساك بالوضع بمسؤولية وحزم، نُوطّن وطننا وننجو جميعنا من الغرق".