لبنان

عودة: ننجو من الغرق إذا سلمنا أمرنا لدولتنا

Lebanon 24
10-08-2025 | 06:12
Doc-P-1403049-638904285880907922.png
Doc-P-1403049-638904285880907922.png photos 0
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الارثوذكس المطران الياس عودة قداس الاحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس، بحضور حشد من المؤمنين.
وقال في عظته: "إن آمنا أن هذا البلد بلدنا، وأطعنا دستوره، وطبقنا قوانينه، ووضعنا ثقتنا في دولتنا وسلمناها أمرنا، وطلبنا منها الإمساك بالوضع بمسؤولية وحزم، نُوطّن وطننا وننجو جميعنا من الغرق". 
