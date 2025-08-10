بلدية صيدا شاركت في حملة تنظيف الشاطئ والبحر

Advertisement

في إطار حرصها على حماية البيئة البحرية وتعزيز ثقافة النظافة، شاركت بلدية في حملة لتنظيف الشاطئ والبحر نظمتها جمعية SWIM، بالتعاون مع البلدية وتجمع المؤسسات الأهلية، إضافة إلى جمعيات بيئية واجتماعية وصحية، وأندية غوص مختلفة، وشركة NTCC، وذلك ضمن الممتدة من الجنوب إلى .ضم النشاط الذي أقيم على شاطىء المسبح الشعبي، رئيس إتحاد بلديات صيدا رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى ، إلى جانب أعضاء صيدا: يوسف طعمة (رئيس لجنة البيئة) ووائل قصب وأحمد ، ممثل جمعية SWIM منسق النشاط البابا، رئيس تجمع المؤسسات الأهلية ماجد حمتو، كما شاركت عدة جمعيات وهيئات، منها: جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ممثلة برئيسها الناشط ربيع عوجي، NTCC ، كاريتاس، اللبناني، DPNA، جمعية الدراجات Vespa، فوج الإنقاذ الشعبي، المجلس الشبابي لبلدية صيدا، الحركة الشبابية للتنمية والسلام ، بالإضافة إلى جمعيات الشاطئ في صيدا ونوادي الغوص : Scuba bubbles - : One freediving center ـ Big Blue scuba diving.وشارك في الحملة أكثر من 50 غواصاً عملوا على تنظيف قاع البحر، بالتوازي مع أعمال تنظيف الشاطئ من قبل الفرق التطوعية، وذلك في أجواء من التعاون والحماس خدمةً للبيئة وحفاظاً على جمال الساحل الصيداوي.واثنى حجازي على الحملة والقيمين عليها، مؤكدا أن "البلدية تدعم مثل هذه النشاطات البيئية وتدعو الجميع للحفاظ على النظافة العامة، والمساهمة في كافة الجهود التوعوية وحملات النظافة التي يتم تنظيمها".