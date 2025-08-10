Advertisement

لبنان

بلدية صيدا شاركت في حملة تنظيف الشاطئ والبحر

Lebanon 24
10-08-2025 | 07:03
Doc-P-1403059-638904317496479714.png
Doc-P-1403059-638904317496479714.png photos 0
في إطار حرصها على حماية البيئة البحرية وتعزيز ثقافة النظافة، شاركت بلدية صيدا في حملة لتنظيف الشاطئ والبحر نظمتها جمعية SWIM، بالتعاون مع البلدية وتجمع المؤسسات الأهلية، إضافة إلى جمعيات بيئية واجتماعية وصحية، وأندية غوص مختلفة، وشركة NTCC، وذلك ضمن الحملة الوطنية الممتدة من الجنوب إلى الشمال.
ضم النشاط الذي أقيم على شاطىء المسبح الشعبي، رئيس إتحاد بلديات صيدا الزهراني رئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، إلى جانب أعضاء مجلس بلدية صيدا: يوسف طعمة (رئيس لجنة البيئة) ووائل قصب وأحمد شعيب، ممثل جمعية  SWIM  منسق النشاط المهندس محمد البابا، رئيس تجمع المؤسسات الأهلية ماجد حمتو، كما شاركت عدة جمعيات وهيئات، منها: جمعية أصدقاء زيرة وشاطىء صيدا ممثلة برئيسها الناشط ربيع عوجي، NTCC ، كاريتاس، الصليب الأحمر اللبناني، DPNA، جمعية الدراجات Vespa، فوج الإنقاذ الشعبي، المجلس الشبابي لبلدية صيدا، الحركة الشبابية للتنمية والسلام ، بالإضافة إلى جمعيات الشاطئ في صيدا ونوادي الغوص : Scuba bubbles  - : One  freediving center ـ Big Blue scuba diving.


وشارك في الحملة  أكثر من 50 غواصاً عملوا على تنظيف قاع البحر، بالتوازي مع أعمال تنظيف الشاطئ من قبل الفرق التطوعية، وذلك في أجواء من التعاون والحماس خدمةً للبيئة وحفاظاً على جمال الساحل الصيداوي.


واثنى حجازي على الحملة والقيمين عليها، مؤكدا  أن "البلدية تدعم مثل هذه النشاطات البيئية وتدعو الجميع للحفاظ على النظافة العامة، والمساهمة في كافة الجهود التوعوية وحملات النظافة التي يتم تنظيمها". 
