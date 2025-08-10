بلدة جنوبية تبدأ حملة لتنظيف شوارعها بعد آثار العدوان الأخير

Advertisement

انطلقت الحملة من أمام باتجاه مفرق ، ومن الجهة الأخرى وصولا إلى كراج علي عليق، على أن تستمر في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع شوارع البلدة.وقد شكرت بلدية يحمر الشقيف جميع المشاركين والمتطوعين على جهودهم في خدمة البلدة، مؤكدة أن "العمل المشترك هو السبيل نحو غد أنظف وأجمل".