Advertisement

لبنان

بلدة جنوبية تبدأ حملة لتنظيف شوارعها بعد آثار العدوان الأخير

Lebanon 24
10-08-2025 | 07:39
A-
A+
Doc-P-1403070-638904347596127850.png
Doc-P-1403070-638904347596127850.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أطلقت بلدية يحمر الشقيف بالتعاون مع فريق يحمر البيئي وعدد من الأندية الكشفية في البلدة، منها كشافة الإمام المهدي، وكشافة الرسالة الإسلامية، والدفاع المدني، وكشاف التربية، حملة لتنظيف شوارع البلدة من آثار العدوان الأخير، بالإضافة إلى إزالة الردميات والنفايات، في مبادرة تعكس روح الانتماء والتعاون بين الأهالي.
Advertisement

انطلقت الحملة من أمام مبنى البلدية باتجاه مفرق العين، ومن الجهة الأخرى وصولا إلى كراج علي عليق، على أن تستمر في الأسابيع المقبلة لتشمل جميع شوارع البلدة.

وقد شكرت بلدية يحمر الشقيف جميع المشاركين والمتطوعين على جهودهم في خدمة البلدة، مؤكدة أن "العمل المشترك هو السبيل نحو غد أنظف وأجمل".
مواضيع ذات صلة
بلدية صيدا شاركت في حملة تنظيف الشاطئ والبحر
lebanon 24
10/08/2025 18:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
جمعية "تراث طرابلس - لبنان" إختتمت حملتها البيئية لتنظيف المدينة وتجميلها
lebanon 24
10/08/2025 18:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بلدية صيدا تُشيد بحملة تنظيف محيط المسبح الشعبي
lebanon 24
10/08/2025 18:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بمشاركة واسعة من الأهالي والجمعيات.. بلدية الغازية تنظّم حملة لتنظيف الشاطئ
lebanon 24
10/08/2025 18:33:57 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
11:19 | 2025-08-10
11:16 | 2025-08-10
11:11 | 2025-08-10
11:06 | 2025-08-10
10:48 | 2025-08-10
10:32 | 2025-08-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24